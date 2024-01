Preolimpico, Vinotinto: contro l’Ecuador  è già gara da dentro o fuori

CARACAS. – É giá tempo di dentro o fuori per la Vinotinto. Questa sera alle 19:00 (ora di Caracas) sul campo del Brigido Iriarte, dopo il pari 3-3 nella gara d’esordio contro la Bolivia, é obligatorio vincere per non lasciare anzitempo il Torneo Preolímpico.

Al Brigido Iriarte arriva l’Ecuador forte della vittoria 3-0 contro la Colombia nella gara d’esordio grazie alla straordinaria prestazione di Yaimar Medina autore di una doppietta (71’ e 88’) e Cristhoper Zambrano (86’).

Sul prato del Brigido Iriarte sará il sesto confronto in un torneo preolímpico tra Venezuela ed Ecuador con uno score di tre vittorie per la Vinotinto e due per la nazionale del “centro del mondo”.

Il primo precedente risale al 27 aprile 1987, quando nella cittá di Cochabamba (Bolivia), l’Ecuador s’impose per 1 – 0 con un gol di Avilés (50’). Nel secondo precedente, il 24 febbraio 1996 a Mar del Plata (Argentina), arriva la prima vittoria per la Vinotinto: 2 – 5 con reti degli italo-venezuelani Rafael Castellín (40’,45’ e 56’) e Rubert Morán Puleo (80’ e 90’).

Il 30 gennaio 2000, in Brasile, la nazionale vinotinto vince per 4 – 2 grazie ai gol griffati da Jorge “Zurdo” Rojas (26’ e 37’) Aleis García (38’) e Juan Arango (48’).

La storia dei precedenti prosegue il 12 gennaio 2007 a Ciudad del Este, in Paraguay: vittoria per 3 – 1 in favore degli ecuadoriani, l’unica rete venezuelana fu opera di Irwin Antón. Infine, il 24 gennaio 2020, in Colombia alla Vinotinto bastó una rete di Soteldo per aggiudicarsi la vittoria.

Questa sera al seguito della nazionale venezuelana ci sarà sicuramente un nutrito gruppo di tifosi delle “barras” di Caracas e Portuguesa che come di consueto daranno spettacolo, sciorinando canti e urla fondamentali per sostenere la Vinotinto. Questo giusto per capire che al Brigido Iriarte si preannuncia una serata bella calda.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)