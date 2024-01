Preolimpico: 3-3 con la Bolivia, Vinotinto beffata nel finale

CARACAS. – Lo stadio Brigido Iriarte pregustava la festa per celebrare la prima vittoria della Vinotinto in questa edizione del preolimpico, ma in pieno recupero é arrivato il 3-3 della Bolivia che ha ammutolito il recinto capitolino.

La gara si era messa subito in salita per i padroni di casa, al 32esimo un tiro al volo dal limite dell’area di José Briceño portava in vantaggio la “Verde”. Ma i padroni di casa spinti dall’incitamento del proprio pubblico hanno trovato il pari con un bellissimo gol dell’italo-venezuelano Matías Lacava. Il calciatore di origine abbruzzese con un tiro alla Del Piero ha siglato l’1-1 facendo esplodere di gioia la tribuna del Brigido Iriarte.

Sull’onda della gioia pari e con la spinta del pubblico arriva il 2 – 1 grazie a Jovanny Bolívar che approfitta, per mandare la palla in rete, di un rimbalzo frutto di una traversa di Kevin Kelsy. Si va al riposo con il Venezuela in vantaggio.

Nella ripresa, la nazionale vinotinto continua a tenere il piede sull’acceleratore e trova il 3 – 1 sui piedi di Renne Rivas al 63’. Al 72esimo, la Bolivia ha l’occasione di accorciare le distanze, ma Lucas Chávez si fa parare un calcio di rigore da Frankarlos Benítez.

Pochi giri di lancette dopo, Chávez si rifá trovando il 3-2 (84’). All’88esimo, la “Verde” resta in 10 a causa dell’espulsione di Carlos Seijas dopo un brutto fallo sull’italo-venezuelano Lacava. La doccia fredda per la Vinotinto ed i suoi tifosi arriva al 90+3’ con il gol del 3 – 3 griffato da Gabriel Villamil.

Nell’altra sfida del girone l’Ecuador ha superato per 3 – 0 la Colombia. L’altra formazione del girone, il Brasile, ha riposato. Il girone A tornerá un campo martedí con le gare Brasile – Bolivia (alle 16:00, ora di Caracas) e Venezuela – Ecuador. Mentre il girone B, che ha come sede il Misael Delgado di Valencia, alzerá il sipario oggi con le gare Perú – Cile (alle 16:00) e Argentina – Paraguay (alle 19:00).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)