La nostra collettività oggetto di analisi della rete consolare italiana in Spagna

MADRID – Si è svolta, nella sede della nostra Ambasciata, una riunione di lavoro della rete consolare in Spagna. Convocata dall’Ambasciatore Giuseppe Buccino, assistito dal Primo Consigliere politico e consolare Marco Lapadura, vi hanno partecipato il Console Generale di Barcellona, Emanuele Manzitti; il Viceconsole di Arona, Gianluca Cappelli Bigazzi; la responsabile della Cancelleria consolare di Madrid, Gilda Santangelo e i consoli onorari italiani in Spagna.

Sia la crescita esponenziale della comunità, sia la situazione dei servizi consolari sono state tra le questioni analizzate nel corso dell’incontro di lavoro. Oggetto di attenzione sono stati anche il rapporto con il pubblico, i nuovi strumenti di comunicazione e le implicazioni delle normative di recente applicazione.

Una particolare attenzione è stata posta sulle attività preparatorie per consentire a tutti i connazionali di esercitare il diritto al voto nelle prossime europee. D’altronde, in Spagna, oltre al viavai dei turisti occasionali, risiede una importante comunità italiana. All’Aire sono iscritti circa 290mila connazionali ma si stima che, in realtà, quelli che vivono stabilmente in Spagna siano molto di più. Nel 2013 gli italiani nella penisola iberica erano quasi 142mila. Oggi quella cifra si è più che raddoppiata. L’incremento annuale è del 6 per cento e nel 2023 è stato del 10 per cento.

La promozione economica e culturale e il coinvolgimento di tutta la rete consolare e del Sistema Italia sono stati anch’essi oggetto di analisi.

L’Ambasciatore ha colto l’occasione per ringraziare i Consoli Onorari per il loro lavoro sempre più impegnativo. Non poteva mancare un accenno particolare al supporto logistico-organizzativo prestato, nel corso del semestre di Presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione Europea, alle delegazioni governative italiane recatesi in Spagna per partecipare ai numerosi summit al vertice e riunioni ministeriali.

Poco prima dell’inizio delle festività natalizie, sempre in Ambasciata, era stata convocata dall’Ambasciatore Buccino la riunione con i due Consiglieri del CGIE eletti in Spagna, Pietro Mariani e Giuseppe Stabile, e i Presidenti dei Comites di Madrid, Barcellona e Arona, Andrea Lazzari, Roberta Martin e Maurizio Mior. All’incontro, avevano partecipato anche gli Onorevoli Federica Onori e Simone Billi e i Capi degli Uffici Consolari in Spagna: il Console Generale di Barcellona, Emanuele Manzitti, il Viceconsole di Arona, Gianluca Cappelli Bigazzi, e la responsabile della Cancelleria consolare di Madrid, Gilda Santangelo.

Anche allora, come nella riunione della rete consolare di giorni fa, fu analizzato l’aumento esponenziale dei connazionali residenti nel Paese. In particolare, fu fatta notare l’incidenza del flusso di connazionali proveniente dall’America Latina. Anche allora furono analizzate le misure adottate in risposta al continuo aumento della domanda di servizi consolari.

Redazione Madrid