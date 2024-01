Australian Open, Sonego bravo ma sfortunato contro Alcaraz. Stanotte in campo Sinner

MADRID. – Italiani protagonisti agli Australian Open, tra verdetti piò o meno positivi. Un vero peccato per Lorenzo Sonego, battuto qualche ora fa da Alcaraz, al termine di una partita appassionante. Stanotte (ore 2,00 italiane) il campo Jannik Sinner, che affronterà l’argentino Sebastian Baez per il terzo turno della competizione.

Sonego fa tremare Alcaraz: quante emozioni ma un finale sfortunato

Davvero sfortunata, come accennato, la prova di Lorenzo Sonego, che ha dovuto arrendersi al titolato rivale Alcaraz, dopo 3 ore e mezza di autentica battaglia sportiva: l’azzurro, chiamato alla mission impossible contro il numero 2 del tabellone e del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha tenuto testa all’avversario con onore, per poi cedere in quattro set. Alcaraz si è imposto per 6-4, 6-7, 6-3 7-6, ed ora dovrà vedersela con la wild card cinese Shang Juncheng.

L’italiano ha giocato un buon primo set, dove tuttavia la svolta negativa arrivava per lui nel settimo gioco, quando Sonego si faceva rimontare dal 30-15 e cedeva il servizio. Alcaraz, invece, non tremava e chiudeva sul 6-4 in 52 minuti. Emozionante anche il secondo set, dove il tennista piemontese sfoderava un grande tennis, andando a conquistare il tiebreak. Nel terzo set non c’è stata invece storia, con Alcaraz che si portava subito sul 3-0, per poi chiudere in scioltezza 6-3.

Ancora battaglia nel quarto, dove un inesauribile Sonego non si arrendeva, con un altro appassionante epilogo al tiebreak, nel quale tuttavia la maggiore esperienza dello spagnolo faceva la differenza. Sonego esce comunque a testa altissima e anche, se si vuole, con qualche legittima recriminazione.

Stanotte torna in campo Sinner: c’è l’argentino Baez da battere

Stanotte, alle ore 2,00 italiane, torna in campo Jannik Sinner. L’altoatesino, campionissimo del tennis azzurro, sarà impegnato nel terzo turno contro l’argentino Sebastian Baez. Alla Margaret Court Arena si preannuncia un match per nulla facile: Baez è avversario scorbutico, dunque, da rispettare fino in fondo. Il tennista italiano numero 4 al mondo, dopo aver battuto Van de Zandschulp e De Jong, affronta il numero 29 della classifica ATP. Un unico precedente fra i due, vinto proprio da Jannik Sinner. Il tabellone degli Australian Open prevede che il vincente di Sinner-Baez affronti quello fra Machac-Khachanov. Per il tennis italiano sarà un’altra notte da vivere intensamente.