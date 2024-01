Supercoppa Italiana, stasera prima semifinale Napoli-Fiorentina

MADRID. – Prima edizione della Supercoppa Italiana formato torneo, con quattro semifinaliste provenienti da trionfi e secondi posti. C’è grande attesa, stasera all’ Al-Awwal Park Stadium di Riad, per la prima semifinale, che vedrà contrapposte, alle ore 20 italiane, Napoli e Fiorentina. Quest’anno si gioca una gara secca: 90 minuti e, in caso di pareggio, si va subito ai rigori (niente supplementari).

I precedenti in Supercoppa delle due formazioni

Il Napoli ha conquistato la Supercoppa Italiana nel 1990 e nel 2014: la prima contro la Juventus da Campione d’Italia (con Maradona in campo), la seconda sempre contro la Juventus, ma da detentore della Coppa Italia. La Fiorentina ha conquistato la sua prima, e attualmente unica, Supercoppa nel 1996: 2-1 per la Viola ai danni del Milan di Maldini e Weah, grazie alla doppietta di Batistuta che, a pochi minuti dalla fine, regalò il titolo ai toscani, allora allenati da Claudio Ranieri.

Le probabili formazioni di una sfida equilibrata

Tra Napoli e Fiorentina, si preannuncia una sfida equilibrata. Gli azzurri sono a Riad in qualità di campioni d’Italia in carica, mentre la Fiorentina è stata ammessa alla manifestazione come finalista della scorsa Coppa Italia. Nei partenopei, l’allenatore toscano Walter Mazzarri dovrà fare a meno di alcuni giocatori molto importanti: Meret, Olivera e Natan sono infortunati, mentre Osimhen e Anguissa sono in Coppa d’Africa. Nella Viola, Italiano deve rinunciare a Dodò, Nico Gonzalez e Castrovilli. In attacco Beltran e Nzola si giocano un posto da titolare. Queste le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

Arbitro: La Penna di Roma. Assistenti: Tegoni-Bresmes. IV Uomo: Marcenaro. VAR: Aureliano-Marini.

In Arabia Saudita, Napoli e Fiorentina si giocano l’accesso alla finale, che dall’altra parte vede impegnate Inter e Lazio, in campo domani a Riad, con calcio d’inizio fissato per le ore 20 italiane.