Barometro Cis, a gennaio sorpasso del Psoe

MADRID – Qualora oggi in Spagna si dovesse votare per le elezioni di un nuovo governo, il Psoe sarebbe il partito più votato. Lo assicura il “Centro de Investigaciones Sociológicas”. Stando all’indagine demoscopica realizzata dall’istituto che dirige José Félix Tezanos, il partito socialista di Pedro Sánchez, attuale presidente del Governo, recupererebbe la leadership. Infatti, i risultati del “Barometro” di gennaio, indicano il Psoe al primo posto con il 34 per cento dei voti. Un vantaggio di due punti, rispetto all’immediato avversario, il Partito Popolare, che otterrebbe il 32,1 per cento delle preferenze. In altre parole, sempre stando al CIS, i socialisti recupererebbero 2,2 punti mentre i “popolari” ne perderebbero uno, rispetto al “Barometro” precedente.

Dal canto suo, Sumar si conferma la terza forza politica con un 9,7 per cento, e Vox, con l’8,3 per cento resterebbe relegato al quarto posto. Nell’indagine demoscopica del CIS Sumar e Podemos sono valutati separatamente. Sumar, appunto, otterrebbe e il 9,7 per cento delle preferenze e Podemos il 2,7. Sommando i due risultati, la sinistra a sinistra del Psoe otterrebbe il 12,4 per cento. Nel Barometro precedente, il contenitore di Yolanda Díaz , con Podemos incluso, aveva ottenuto l’11,8 per cento.

In quanto alla classifica dei leader, il meglio quotato torna ad essere Pedro Sánchez. Non ottiene la sufficienza, ma s’impose con una media di 4,42 punti sulla diretta concorrente, la sua vicepresidente Yolanda Díaz, che ottiene 4,4 punti. Al terzo posto si piazza Alberto Núñez Feijóo e fanalino di coda è sempre Santiago Abascal, presidente di Vox.

Redazione Madrid