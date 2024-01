Baseball: Tiburones de La Guaira volano in finale della LVBP

CARACAS. – Durante 38 anni il mantra dei tifosi dei Tiburones de La Guaira é stato: “Questa é la volta buona!”. Ma stagione dopo stagione i “salados” hanno visto sfumare il sogno scudetto per i motivi più disparati: gestione sbagliata dei lanciatori, giocatori che chiedono permesso e non tornano, errori banali, e chi piú ne ha piú ne metta.

Da quel 30 gennaio 1986, quando s’imposero in gara 7 contro i Leones del Caracas, sembra essere caduto sui Tiburones una sorta di maledizione che non gli permette alzare al cielo l’ambita coppa della “Liga Venezolana de Béisbol Profesional” (LVBP). Quel giorno con la denominata “Guerrilla” c’erano campioni del calibro di Oswaldo Guillén, Gustavo Polidor, Alfredo Pedrique, Norman Carrasco, Omar Moreno ed altri.

Grazie alla 12 – 5 contro i Bravos de Margarita, i Tiburones hanno timbrato il biglietto d’ingresso per la seconda finale della LVBP consecutiva, un fatto che non accadeva da metá degli anni ’80. Nel mese di dicembre, quando la squadra aveva alla guida Edgrdo Alfonso, il round robin e la finale sembravano una chimera. Poi, ci fu il ritorno di Osaldo Guillén uno dei perni della famosa “Guerrilla” che é stato anche manager durante tre stagioni tra il 2016 e 2019. In questa stagione ha iniziato una cavalcata vincente che lo ha portato a chiudere al quarto posto la stagione regolare con uno score di 30 vittorie e 26. Ma i numeri da capogiro sono arrivati durante il Round Robin, al momento hanno un record di 10 vittorie ed un ko, prestazione che gli ha consentito di qualificarsi per l’atto decisivo.

I tifosi dei Tiburones stanno iniziando a fantasticare sperando che “questa sia la volta buona” e venga sfatato il tabú con lo scudetto. Da segnalare che sulla panchina c’é Oswaldo Guillén, che di annullare scie negative se ne intende: nel 2005 riusí nella titanica impresa di vincere le World Series con i Chicago White Sox, L’ultimo titolo risaliva al 1917, ma poi sulla squadra delle “Cittá dei Venti” cadde la denominata “maledizione dei calzini sporchi”. Tra pochi giorni scopriremo se anche i Tiburones riusciranno ad intonare il grido di “Campioni!”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)