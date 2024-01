Enero en Captaloona Art Madrid

El arte no tiene género, es común a todo ser humano, porqué el arte busca la voz interior y se manifiesta en la profundidad de su concepción. Pero el resultado de la creación artística, aun partiendo de un patrimonio común – diría de un mensaje arquetípico -, es también fruto de nuestra individualidad. Cada célula de nuestro cuerpo interviene y cada neurona de nuestro cerebro participa en la creación de la identidad artística. Cierto es que hay experiencias exclusivas del género femenino y experiencias exclusivas del género masculino, lo que crea una separación entre dos hemisferios, pero el arte nos abre la puerta a la visión del hemisferio opuesto.

El arte traduce lo que no se puede traducir de otra manera que no sea arte. El arte une. Comparar las visiones de los dos hemisferios es parte de la magia del encuentro y admirar las obras de “In the midst of W” nos impone una contemplación abierta: si bien es cierto que solo la mujer puede ser madre, es también cierto que todos tenemos la capacidad de percibir la maravilla de este don. El arte lo contiene.

Por eso el proyecto expositivo Loona Contemporary inicia la actividad del año en el espacio Captaloona Art Madrid con una selección de artistas, todas mujeres, que nos permiten entrar, como dice el título, en la “W”.

También es la ocasión para demostrar que el dialogo es posible, porque son nueve artistas y nueve nacionalidades: Kay Woo (Korea), Mercé Iglesias (España), Barbara Berardicurti (Italia), Mika Red (Ucrania), Marie Luise Bestandig (Alemania), Irina Stoica (Rumania), Edda Clasen (México), Marina Suvorikova (Rusia) y Constanza Mulder (Holanda). Lenguajes artísticos diferentes unidos en un grito de paz y de maravilla, el mismo que se oye cuando inicia la vida.

Puedes visualizar y descargar el catalogo de la exposición pinchando en el siguiente enlace:

https://www.loonacontemporary.com/_files/ugd/770a64_5fff560d7ff94981a435427f6755a39e.pdf

También puedes visualizar la exposición en youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=L42ZvADvu5E

Inauguramos el 16 de enero a las 19,00h, entrada libre.

Durante la exposición tendremos eventos en clave “W”, es decir, ya sea organizados por mujeres o dedicados a las mujeres. El 18 de enero a las 19,00h Mariza Bafile, escritora y periodista, nos hablará del “Viaje de la heroína” porqué siempre se habla del héroe y raramente del otro lado del mismo universo. Nos acompañará la cantautora Laura Honrubia que cantará algunas de sus canciones sobre el tema.

El 23 de enero a las 19,00h, el historiador Gabriel Rodriguez Marco nos hablará de “La sexualidad femenina en el Oriente Antiguo”.

Para ambos eventos la entrada es libre.

Todos nuestros eventos se terminan con un vaso de vino, una sensación positiva de amistad y muchas ganas de participar. Por eso nos gusta recordar a Giorgio Gaber, que decía “La libertad es participación” y concluir diciendo que según nosotros también la felicidad lo es.

¡Participen a nuestras actividades!

Horarios:

Mañana: de lunes a viernes de 09,00 a13,00, sábados de 09,30 a 13,30

Tarde: de lunes a jueves de 16,00 a 19,00,viernes de 17,15 a 19,30.

Para informaciones contáctanos al 669616220 o escríbenos a [email protected]