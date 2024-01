Calcio: inizia il conto alla rovescia del “Preolímpico Venezuela 2024”

CARACAS. – Meno cinque giorni al Preolímpico Venezuela 2024, il primo della storia organizzato nel paese. Il torneo, in cui parteciperanno le 10 nazionali under 23 della zona Conmebol e che assegnerà due posti per i Giochi Olimpici Parigi 2024, prenderá il via il 20 gennaio e si concluderá l’11 febbraio.

Le sedi che ospiteranno la prima fase del torneo saranno lo stadio Brigido Iriarte del rione El Paraíso e il Misael Delgado di Valencia.

Le gare del girone A dove ci sono Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador e Venezuela si giocherá alle falde dell’Ávila, mentre nella “Ciudad industrial” si affronteranno Argentina, Cile, Paraguay, Perú e Uruguay. Lo stadio Metropolitano di Cabudare sará la cornice del quadrangolare finale.

La prima giornata del girone A si disputerá sabato, nel Brigido Iriarte, con le gare: Ecuador vs Colombia (16:00 ora di Caracas) e Venezuela vs Bolivia (19:00.). Il gruppo B scenderá in campo, domenica nello stadio Brigido Iriarte, Perú vs Cile (16:00) e Argentina vs Paraguay (19:00).

La Vinotinto approfittterá del fattore campo per riuscire a timbrare per la seconda volta il biglietto per i Giochi Olimpici a cui ha partecipato per la prima ed unica volta nel torneo di calcio nell’edizione di Mosca 1980. Nel girone del torneo preolimpico aveva giocato contro Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Cile e Perù.

La vinotinto strappò 2 vittorie (contro Colombia e Bolivia) e un pareggio (contro il Cile) e si piazzò al quarto posto con 5 punti in classifica. Sarebbe eliminazione (poiché il Sudamerica ha diritto a 2 soli posti), ma l’Argentina, vincitrice del “Pre-Olimpico”, aderisce al boicottaggio contro l’URSS. In sostituzione della nazionale albiceleste viene ripescato proprio il Venezuela, che parte così inaspettatamente per Mosca.

Inserito nel gruppo A del torneo olimpico di calcio, contro URSS, Cuba e Zambia, perde contro le prime due, ma batte 2-1 gli africani. Il successo vale il terzo posto in classifica, con 2 punti, ma non basta ad accedere ai quarti. Nella rosa dei 17 convocati spicca il nome di Mauro Cichero.

Oltre al calciatore ligure c’erano nella lista dei convocati: Pedro Acosta, Orban Aguirre, Bernardo Añor, Emilio Campos, Nelson Carrero, Rodolfo Carvajal, Angel Castillo, Roberto Elie, Pedro Febles, Alexis Peña, Fernando Pereira, Asdúbal Sánchez Eustorgio Sánchez, Iker Zubizarreta e Juan Vidal.

