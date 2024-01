Vuelta al Táchira: al venezuelano Briceño la seconda tappa e la maglia gialla

CARACAS. – Il venezuelano Jimmi Briceño (37 anni), del team Gobernación de Trujillo, ha complettato per primo i 141,5 chilometri della seconda tappa della Vuelta al Táchira. La manche odierna ha avuto come punto di partenza la localitá di San Josecito con finale a San Cristóbal.

Briceño si é lasciato alle spalle nello sprint finale il connazionale Yurgen Ramírez (Venezuela País Futuro) e il colombiano Adrián Bustamante (GW Erco Shimano). Con questa vittoria, il ciclista nato il 15 aprile 1986 a Barinas spodesta dal primo posto della classifica al colombiano Nelson Soto (Forte Petrolike – Androni Giocatolli), vincitore della tappa di ieri.

Domani, la carovana della 59ª edizione della Vuelta al Táchira avrá come punto di partenza San Juan de Colón e come punto d’arrivo La Tendida per un totale di 125,7 chilometri.

Questo l’ordine d’arrivo della seconda tappa

1) Jimmi Briceño (Veneuela, Gobernación de Trujillo) 3:11:21

2) Yurgen Ramírez (Venezuela, País Futuro) s.t.

3) Adrián Bustamante (Colombia, GW Erco Shimano) s.t.

4) Alejandro Osorio (Colombia, GW Erco Shimano) s.t.

5) Yonathan Miguel Eugenio (Venezuela, Ciclismo de PoliTáchira) s.t.

6) Juan Ruiz (Venezuela, Gobernación de Trujillo) s.t.

7) Yonathan Monsalve (Venezuela, Selección de Venezuela) s.t.

8) Nelson Camargo (Veneuela, Gobernación de Trujillo) s.t..

9) Roniel Campos (Veneuela, Team Fundación Ángeles Hernández) s.t..

10) Arlex Méndez (Venezuela, Team Osorio Grupo City Bikes) s.t.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)