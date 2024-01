Baseball: José “Cafecito” Martínez, miglior giocatore della “Liga Venezolana de Béisbol Profesional”

CARACAS. – José “Cafecito” Martínez (35 anni) é stato nominato come miglior giocatore della “Liga Venezolana de Béisbol Profesional”. Il giocatore dei Tigres de Aragua ha portato a casa il riconoscimento che porta il nome della leggenda Víctor Davalillo grazie ai 141 punti ottenuti sommando 13 punti per il primo posto, 22 per il secondo e 10 per il terzo.

“Cafecito” era in lizza per questo premio con José Rondón dei Leones de Caracas con 108 punti e Osmer Morales dei Bravos de Margarita con 86. Per il “figlio d’arte” questa vittoria é una sorta di rivincita, l’anno scorso era tra i finalisti nel riconoscimento che fu vinto dal dominicano Isaías Tejera.

José “Cafecito” Martínez é il quarto giocatore dei Tigres che si aggiudica il premio MVP della LVBP. In precedenza ci erano riusciti Eduardo Pérez (1994 – 1995), Roberto Zambrano (1999 – 2000 e 2001 – 2002) e Hernán Pérez (2020 – 2021).

Il “Jugador más valioso della LVBP” é l’ultimo premo della lista dei “Los Grandes de la Liga Venezolana de Baseball Profesional” stagione 2023 – 2024. Questa la lista completa dei vincitori: Jose Rondón (“Productor del Año”, Leones del Caracas), Anthony Vizcaya1 (“Cerrador del Año”, Navegantes del Magallanes), Miguel Socolovich (“Set Up del año”, Leones), Osmer Morales (“Lanador del Año” e “Regreso del Año”, Bravos), Andrés Chaparro (“Novato del Año”, Águilas del Zulia) e José Moreno (“Manager del Año. Bravos de Margarita).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)