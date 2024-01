Yemen, Reuters: l’Italia si è rifiutata di partecipare all’offensiva

MADRID. – L’Italia ha rifiutato di prendere parte agli attacchi condotti da Stati Uniti e Regno Unito contro le basi degli Houti, miliziani appoggiati dall’Iran, in Yemen. Lo riferisce alla Reuters una fonte governativa, spiegando che Roma ha preferito proseguire una politica di moderazione nel Mar Rosso. La fonte – riferisce ancora la Reuters – ha anche affermato che il governo avrebbe avuto bisogno del sostegno parlamentare per prendere parte a qualsiasi azione militare, rendendo impossibile una rapida approvazione.

MO, Tajani: “Non possiamo prendere parte a Raid senza l’ok del Parlamento”

“È giusto difendere la libertà di navigazione” nel Mar Rosso e per questo “noi partecipiamo con una nostra fregata alla missione ‘Atalanta’ ma non possiamo prendere parte ad azioni di guerra, anche se si tratta di azioni di protezione del traffico marittimo internazionale, senza un’autorizzazione del parlamento. La costituzione non lo permette”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Palazzo Chigi smentisce

Poco fa intanto fonti di Palazzo Chigi hanno specificato che “Non è stato mai chiesto all’Italia di partecipare agli attacchi”. Le stesse fonti sottolineano che il nostro Paese “sta lavorando per mantenere bassa la tensione nel Mar Rosso” e che il governo sarebbe stato informato con largo anticipo dell’attacco.