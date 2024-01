Golf: l’italo-venezuelana Perazzo tra le protagoniste della “XVIII edizione del Sudamericano Amateur”

CARACAS. – La stagione del golf in Sudamerica inizia subito. Da domani fino al 14 gennaio, sul green del “Fundadores del Country Club” di Bogotá, andrà in scena la XVIII edizione dell’”Abierto Sudamericano Amateur”. Il torneo continentale torna in terra cafetera dopo un decennio e vedrá come protagonisti golfisti provenienti da 19 paesi, tra cui il Venezuela. L’ultima volta che questa manifestazione sportiva ha fatto tappa a Bogotá, si svolse nel “Club El Rincón” nel 2013.

L’”Abierto Sudamericano Amateur”, che fa parte del calendario della “Federación Sudamericana de Golf”, é il secondo torneo consecutivo che si disputa in Colombia dopo il “Sudamericano por Equipos Copa Los Andes” a fine 2023 a Cali.

Venezuela parteciperà a questo torneo con sette rappresentanti (quattro uomini e tre donne).

La spedizione maschile ha come punta di lancia Virgilio Paz che recentemente ha vinto la VIII edizione dell’Abierto Valle Arriba. Con lui ci sono Juan Yumar e Rafael Abad. I tre erano nel gruppo che ha rappresentato il Venezuela nel “Sudamericano por el Equipo Copa Los Andes”.

La categoría femminile ha come leader Vanessa Gilly che ha come biglietto da visita il secondo posto nella “Women’s Amateur Latin America” del 2023; ed era membro della squadra in rosa che ha chiuso al secondo posto “Sudamericano por Equipos Copa Los Andes”. Nella Coppa Andes la Gilly era accompagnata dall’italo-venezuelana Claudia Perazzo e Agatha Alesson, che fanno parte anche del gruppo del torneo in avvio domani in Colombia.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)