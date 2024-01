Baseball: a Morales il premio miglior lanciatore della stagione 2023-2024

CARACAS. – Nessuna sorpresa nell’assegnazione del premio “Carrao Braho”, miglior lanciatore dell’anno della Liga Venezolana de Béisbol Profesional, che va nella bacheca di Osmer Morales (31 anni). Il giocatore in forza ai Bravos de Margarita ha ottenuto il massimo dei voti per il primo posto (50) da parte dei giornalisti accreditati per un totale di 250 punti.

Il giocatore della squadra isolana durante la stagione regolare aveva già centrato un obbiettivo difficile da raggiungere, ovvero la triple corona dei lanciatori: piú vittorie (7), piú strikeout (51) e miglior effettivitá (2.26).

Prima del campione nato a Villa de Cura erano riusciti nell’impresa della triple corona giocatori del calibro di Roy Wellmaker (Vargas, stagione 1946), Don Newcombe Vargas, (1947), Santiago Ultich(Venezuela, 1949), Clem Labine (Magallanes, 1950), Jim Owens (Valencia, 1963), Darold Knowles (La Guaira, 1964), Bart Johnson (Zulia, 1970), Wilson Álvarez (Zulia, 1991) e Edwin Hurtado (Lara, 2003).

Il lanciatore “villacurano” si é lasciato alle spalle a Maximiliano Castillo de Cardenales de Lara con 125 punti, Anthony Vizcaya dei Navegantes del Magallanes con 42, Félix Doubrount dei Bravos con 21, hanno chiuso la classifica Jorge Tavarez delle Águilas del Zulia con 5, Carlos Navas dei Bravos 3 e Raúl Rivera con 2.

Osmer Morales entrerá negli almanacchi della “pelota” venezuelana come il primo lanciatore dei Bravos de Margarita che porta a casa il Premio “Carrao” Bracho. In precedenza, quando la squadra si chiamava Pastora de los Llanos e giocava nello stadio Bachiller Julio Hernández Molina di Acarigua, vinsero il “pitcher del año” Keith Evans (1999 – 2000) e Ricardo Palma (2004 – 2005).

Domani, i “Grandes de la pelota”, assegneranno il premio “Regreso del año” che porta il nome di Luis Salazar e dove sono in corsa Félix Doubront, Osmer Morales e Anthony Vizcaya, casualmente gli stessi finalisti del “pitcher dell’anno”.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)