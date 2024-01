Deterrenza nucleare, Shoigu: “Prioritario mantenerla ai massimi ivelli”

MADRID. – Mantenere la prontezza al combattimento della triade nucleare russa ai massimi livelli è uno dei compiti chiave che devono affrontare le Forze armate della Federazione Russa. Così questa mattina il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu.

“Il comandante in capo supremo, il presidente russo Vladimir Putin – ha detto Shoigu parlando in una teleconferenza tematica con la leadership delle Forze Armate – ha fissato una serie di compiti prioritari e sistemici” per il Ministero della Difesa. “Uno degli aspetti fondamentali è mantenere la prontezza al combattimento della triade nucleare al massimo livello, il che garantisce l’equilibrio strategico nel mondo”, ha affermato Shoigu.

Tradizionalmente, la triade nucleare propriamente detta risulta costituita da tre componenti: terrestre, navale ed aerea. Attualmente, solo Russia, Usa e Cina hanno una triade nucleare “completa”. Ad esempio, la Francia fino al 1996 era in possesso di una triade nucleare completa, ma oggi mantiene in servizio solo le componenti navale e aerea organizzate nella Force de frappe. Per quanto riguarda invece la Gran Bretagna, oggi tutte le sue armi atomiche sono imbarcate sui sottomarini SSBN classe Vanguard, che costituiscono dunque il suo unico strumento di deterrenza.

(Redazione/9colonne)