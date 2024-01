Coppa Italia, oggi Fiorentina-Bologna. Domani derby di Roma e Milan-Atalanta 

MADRID. – Coppa Italia, si entra nel vivo. Tra oggi e giovedì prossimo, si giocano i quarti di finale in gara secca, che decreteranno le quattro semifinaliste di questa edizione 2023-2024. Il programma è davvero da leccarsi i baffi: questa sera alle ore 21 scendono in campo Fiorentina e Bologna allo stadio Franchi, per dar vita ad un match che si preannuncia equilibrato ed interessante. Domani spettacolo assicurato nel derby della Capitale fra Lazio e Roma e in Milan-Atalanta. Giovedì la Juventus chiude a Torino contro il Frosinone.

Stasera Fiorentina-Bologna: Italiano e Motta si affidano ai migliori

In terra toscana si affrontano due squadre dal gioco brillante, buone protagoniste fin qui anche in campionato. Entrambi gli allenatori, Italiano e Thiago Motta, capiscono l’importanza della sfida e si accingono a presentare in campo una formazione molto vicina a quella dei titolari. Queste le probabili scelte dei due mister:

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Kayode; Duncan, Arthur; Parisi, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Kristiansen, Lucumi, Calafiori, De Silvestri; Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Ferguson, Orsolini; Zirkzee.

Domani nella Capitale è tempo di derby

Gara entusiasmante è attesa anche domani alle ore 18 all’Olimpico, dove si affrontano nella stracittadina Lazio e Roma, con i biancazzurri padroni di casa secondo indicazioni di tabellone. Si tratta di una sfida che potrebbe decidere il corso della stagione di entrambe le squadre. Numerose le assenze, soprattutto da parte romanista.

Il condottiero Josè Mourinho dovrà fare a meno di Smalling, Renato Sanchez ed Abraham infortunati e di Aouar e Ndicka impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d’Africa. In forte dubbio c’è anche il difensore Diego Llorente. Nella Lazio, in dubbio Immobile e Zaccagni, mentre Luis Alberto dovrebbe recuperare, così come Isaksen. Chi vince affronterà la vincente di Juventus-Frosinone, in programma giovedì prossimo alle ore 21.

Il Milan alle prese con l’ostacolo Atalanta

Tornando alle gare di domani, oltre al derby di Roma, vi è grande attesa per il ritorno del Milan a San Siro. I rossoneri, che in campionato stanno speditamente risalendo la china, se la vedranno (inizio ore 21) contro l’Atalanta. Il tecnico Stefano Pioli potrebbe scegliere Mike Maignan in porta e una difesa a quattro con Davide Calabria, Matteo Gabbia, Simon Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo spazio a Ruben Loftus-Cheek, Yacine Adli e Tijjani Reijnders. In attacco, invece, insieme a Christian Pulisic e Rafael Leao, ci dovrebbe essere Luka Jovic.

Nell’Atalanta Gasperini sembrerebbe invece intenzionato a confermare la formazione che ha pareggiato 1-1 contro la Roma domenica scorsa, con la sola novità di Scamacca in attacco fin dall’inizio. La vincente di Milan-Atalanta affronterà in semifinale chi la spunterà fra Fiorentina e Bologna.

