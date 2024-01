Morte Beckenbauer: nel 1977 con il Cosmos affrontò il Portuguesa nell’Olimpico di Caracas

CARACAS. – Il mondo dello sport, sopratutto quello del calcio, piange la scomparsa del calciatore tedesco Franz Beckenbauer, leggendario ex giocatore, allenatore e dirigente. Il “Kaiser” con la “Die Mannschaft” vinse 2 Mondiali (1974 da giocatore, 1990 da allenatore), gli Europei del 1972 e svariati titoli a livello di club il suo Bayern Monaco. Ad oggi è l’unico difensore ad aver vinto per due volte il Pallone d’Oro (1972 e 1976).

Oltre al famoso 4-3 contro l’Italia, considerata la miglior partita nella storia dei mondiali (lo certifica una targa della Fifa nello stadio Azteca di Cittá del Messico), c’é un match che molti italo-venezuelani conservano nei ricordi: quella tra Portuguesa – Cosmos.

Il 4 settembre 1977 sul campo dello stadio Olímpico della UCV si affrontavano il “Penta” e la squadra statunitense che aveva in rosa tanti big della palla a chiazze come i brasiliani Carlos Alberto e Pelé, l’azzurro Giorgio Chinaglia, Franz Beckenbauer. Fu l’ultima gara ufficiale di “O Rey”.

Per la cronaca, l’incontro finí 1 – 1 e il Kaiser lasció il segno servendo un assist perfetto a Smith che con una zuccata vincente superó al portiere Santiago Gárate.

Uno dei protagonisti in campo, il venezuelano Carlos “Chiquichagua” Marín allora in forza al Portuguesa ci racconta di quella serata e di Beckenbauer durante una chiacchierata telefonica.

“Ricordo perfettamente quella gara! Veder giocare il Kaiser sul campo dell’Olímpico é stato spettacolare: il suo stile di gioco elegantissimo, si muoveva con uno stile unico ed era abilissimo nel servire la palla ai suoi compagni, era in sostanza il difensore che si occupava di avviare l’azione, e a cui veniva concessa più creatività in campo.” – confessa Marín, aggiungendo – “Poi nella cena del dopo partita ci ha dimostrato che era un signore non solo in campo, ma anche fuori. Nel ristorante Beckenbauer era accompagnato dalla moglie ed é rimasto affascinato dai nostri piatti tipici”.

Franz Beckenbauer rimarrá negli almanacchi del calcio come uno dei pochi che é riuscito a vincere il mondiale come giocatore ed allenatore. Nella lista con lui ci sono il recentemente scomparso il brasiliano Mario Zagallo ed il francese Didier Deschamps. Va aggiunto che é stato il primo capitano ad alzare al cielo il trofeo realizzato dall’italiano Silvio Gazzaniga.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)