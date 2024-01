Tre italo-venezuelani tra i convocati della Vinotinto per il Preolimpico

CARACAS. – Mancano pochi giorni per uno degli eventi piú attesi dagli amanti del calcio giovanile: il Preolimpico, torneo che assegna due biglietti per i Giochi Olimpici Parigi 2024. Per la prima volta questa manifestazione sportiva si disputerá in Venezuela ed avrá come sedi le cittá di Caracas, Valencia e Barquisimeto.

Tra i convocati del mister Ricardo Valiño spiccano i nomi di tre calciatori italo-venezuelani Andrés Ferro, Alex Custodio e Matías Lacava. Per questo torneo, l’allenatore della nazionale dovrá fare a meno di calciatori del calibro di Adrián Cova (difensore, Logroñés), Jon Aramburu (difensore – Real Sociedad), Javier Otero (portiere – Orlando City) e Yerson Chacón (atacante, Deportivo Táchira).

La Vinotinto disputerá tutte le gare della prima fase nello stadio Brigido Iriarte del rione El Paraíso. La nazionale venezuelana, inserita nel girone A, se la vedrá con Bolivia (sabato 20 gennaio), Ecuador (martedí 22), Colombia (lunedí 29 gennaio) e Brasile (giovedí 1 febbraio): il fischio d’inizio di questi incontri é fissato per le 19:00 (ora di Caracas). La nazionale dovrá chiudere tra le prime due per accedere al quadrangolare finale che si disputerá a Barquisimeto dove saranno in palio i due tagliandi per Parigi 2024.

L’unica volta che la Vinotinto del calcio é riuscita a giocare all’ombra del sacro fuoco olimpico é stato nell’edizione di Mosca 1980.

Questa la lista completa dei convocati

Portieri: Frankarlos Benítez (Caracas), Pedro Fulco (Academia Puerto Cabello), Diego Gil (Carabobo), Samuel Rodríguez (Burgos FC).

Difensori: Jesús Quintero (Deportivo Pasto), Renné Rivas (Caracas), Rafael Uzcátegui (Boyacá Chicó), Andrés Ferro (Central Córdoba), Bianneider Tamayo (Caracas), Alex Custodio (Deportivo La Guaira), Carlos Vivas (Deportivo Táchira), Jesús Paz (Chrobry Glogów).

Centrocampisti: Emerson Ruiz (Metropolitanos), Ender Echenique (Caracas), David Martínez (Monagas), Bryant Ortega (Caracas), Darwin Matheus (NK Istra 1961), Anderson Contreras (Caracas), Telasco Segovia (Casa Pía), Carlos Faya (CDA Navalcarnero), Andrés Romero (FK DAC 1904), Matías Lacava (FC Vizela).

Attaccanti: Luifer Hernández (Academia Puerto Cabello), José Riasco (Boston River), Saúl Guarirapa (Caracas), Kevin Kelsy (FC Shakhtar Donetsk), Bryan Castillo (Deportivo Táchira) Jovanny Bolívar (SD Huesca).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)