Pallacanestro: “Domo José María Vargas” ospiterà la “Vinotinto de las Alturas”

CARACAS. – Con un comunicato stampa la FIBA ha annunciato gli orari, le date e le sedi delle prime gare di qualificazione verso l’Americup 2025, in proramma a Managua (Nicaragua).

La “Vinotinto dei Canestri” é stata inserita nel girone A insieme a Argentina, Colombia e Cile. Stando al calendario, la nazionale esordirá nelle qualificazioni giovedí 22 febbraio, alle 18:30 (ora di Caracas), nel Domo José María Vargas a La Guaira ospitando i “Cafeteros”. Tre giorni dopo, voleranno in Colombia: la palla a due é in programma alle 19:10 (ora del Venezuela) nel “Coliseo Iván de Bedout” della cittá di Medellín.

In queste qualificazioni vero l’Americup ogni nazionale disputerá sei gare (tre in casa e altrettante in trasferta).

La Vinotinto tornerá in campo a novembre: il 22 giocherá in casa dell’Argentina e il 25 in Cile. Nel 2025, si completerá il calendario di queste qualificazioni con le gare interne contro l’Albiceleste (20 febbraio) e la Roja (23 febbraio). Gli esperti in materia dicono che la sede di queste gare potrebbe essere il Poliedro di Caracas, in passato ha ospitato diverse gare di qualificazioni verso il mondiale della palla a spicchi.

In totale i gironi verso l’Americup sono quattro nel B si affronteranno: Brasile, Panamá, Paragua e Uruguay. Mentre nel C ci sono: Canadá, Messico, Nicaragua e Repubblica Dominicana. Infine nel D, giocheranno Bahamas, Cuba, Porto Rico e Stati Uniti.

La formula delle qualificazioni verso l’Americup prevede i posti per il torneo continentale saranno 11. La Vinotinto dei canestri per essere tra le protagoniste della manifestazione sportiva dovrá chiudere tra le prime tre.

Nell’ultima edizione dell’Americup nel 2022, la nazionale allora allenata dall’argentino Fernando Duró chiuse al settimo posto. Adesso, sotto la guida di Daniel Seoane i vinotinto cercheranno di emulare o migliorare la prestazione dei Juegos Panamericanos Santiago 2023 dove hanno chiuso al secondo posto. Sfortunatamente, la nazionale venezuelana dovrá fare a meno di una delle sue giovani promesse Garl Sojo che é venuto a mancare nel mese di dicembre.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)