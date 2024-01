Liga Furve, calciomercato: Romero giocherà con il Puerto Cabello, Oguns lascia il Caracas

CARACAS. – Il Caracas é un cantiere aperto! I “Rojos del Ávila” stanno cambiando diversi calciatori, un altro che non sará a disposizione del mister Leonardo González é il nigeriano Ade Oguns (22 anni). I capitolini stanno facendo di tutto per costruire una squadra competitiva per affrontare la Liga Futve, la Copa Venezuela e la Coppa Libertadores. Per questo motivo sono arrivati alla corte di González calciatori come l’attaccante Edwuin Pernía, il centrocampista Kevin González e il difensore Brayan Rodríguez. Stando ai rumors potrebbe aggregarsi al gruppo l’esterno Danny Pérez, che la scorsa stagione ha difeso la maglia dell’Academia Puerto Cabello.

L’UCV avrá cinque stranieri in rosa nella prossima stagione, due sono rinnovi come il caso del difensore argentino Gonzalo Villarreal e l’attaccante panamense Jhon Jairo Alvarado. Mentre i nuovi innesti sono il centrocampista argentino Francisco Solé (Almagro), il centrocampista panamense Alexander González (Cúcuta Deportivo) e il difensore panamense Kevin Galván (Sporting SM).

Dal canto suo, l’ Academia Puerto Cabello ha annunciato l’acquisto di Antonio Romero che nell’ultima stagione ha giocato con il Portuguesa. “El pistolero” ritroverá sulla panchina Noel ‘Chita’ Sanvicente con cui ha vinto lo scudetto ai tempi dello Zamora. Romero é il quinto acquisto dei ”Guerreros del Fortín”, in precedenza erano arrivati nella cittá di Puerto Cabello il portiere italo-venezuelano Giancarlo Schiavone, il difensore Jesús Yendis, il centrocampista Carlos Cermeño e l’attaccante Richard Celis.

Tra i denominati “Venex”, l’ex difensore della Juventus Christian Makoun (23 anni) é un nuovo giocatore dei ciprioti Anorthosis Famagusta. Makoun nell’ultima stagione ha giocato nella Major League Soccer con il New England Revolution. Mentre il portiere José Contreras ha prolungato il suo legame con i colombiani delle Águilas Doradas.

Al momento i difensori Roberto Rosales e Nahuel Ferraresi continueranno con i propri club rispettivamente con Sport Recife e San Paolo.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)