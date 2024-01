Calcio: Atalanta e Roma avanti in Coppa Italia, oggi Juve-Salernitana chiude gli ottavi di finale

MADRID. – Il turno degli ottavi di Coppa Italia si avvicina alla chiusura. Questa sera, alle 21, Juventus e Salernitana scenderanno in campo a Torino per l’ultima gara in programma, delineando il tabellone dei quarti di finale, con la vincente attesa dal Frosinone. Ieri sera, intanto, Atalanta e Roma hanno strappato la qualificazione a Sassuolo e Cremonese. Al prossimo turno li attendono Milan e Lazio per due gare che si annunciano cariche di emozioni.

Bergamaschi nel segno di De Ketelaere

Ieri, alle 18, a Bergamo l’Atalanta ha avuto la meglio sul Sassuolo, superato 3-1 in una partita indirizzata a favore dei padroni di casa dalla doppietta di De Ketelaere. La prima rete arriva al 24’, quando il fantasista belga riceve da Pasalic e supera di sinistro Cragno. Il raddoppio nella ripresa, al 63’, ancora una volta con Pasalic protagonista nel confezionare l’azione finalizzata dal numero 17 nerazzurro.

La partita si chiude di fatto al 71’, quando Miranchuk, che in precedenza aveva colpito la traversa con uno spettacolare colpo di tacco, piazza un sinistro di precisione a coronare un’ottima prestazione personale. In pieno recupero, al 95’, il gol di Boloca che serve solo per fissare il risultato finale. Ci sarà una sfida tutta lombarda nella parte bassa a sinistra del tabellone, con l’Atalanta che affronterà il Milan, qualificato grazie al 4-1 imposto al Cagliari.

Roma avanti e derby ai quarti

Sempre ieri, con calcio d’inizio alle 21 all’Olimpico, brividi per la Roma che vede i fantasmi del 2023 fino al quarto d’ora finale, quando i suoi attaccanti ribaltano il risultato contro una combattiva Cremonese. I grigiorossi di Stroppa, dopo esser stati salvati dalla traversa su conclusione di Pellegrini al 27’, passano in vantaggio inaspettatamente prima dell’intervallo, quando Tsadjout sorprende la difesa di Mourinho e supera Svilar in uscita.

Nel secondo tempo Dybala entra subito al posto di Belotti e i padroni di casa aumentano la pressione. Al 54’ palo di El Shaarawy, al 77’ pareggio di Lukaku, messo a tu per tu col portiere da un intelligente tocco di Azmoun, all’83’ il gol qualificazione di Dybala che trasforma un rigore assegnato per fallo su Spinazzola e manda i giallorossi ad affrontare il derby contro la Lazio nei quarti di finale.

