Calciomercato: Edwuin Pernía ritorna al Caracas, Bryant Hurtado giocherá con l’UCV

CARACAS. – La palla a chiazze é ancora chiusa in magazzino in attesa di cominciare a rotolare sui diversi campi della Liga Futve, ma il calciomercato ci sta regalando notizie in continuazione. Le diverse protagoniste della massima serie del calcio venezuelano si stanno muovendo sul mercato per rinforzare la propria rosa per tentare di spodestare il Deportivo Táchira dal podio della Primera División e nel caso delle squadre impegnate nelle coppe internazionali per arrivare il piú lontano possibile e portare in alto il vessillo del Venezuela.

Tramite i suoi social il Caracas ha annunciato il ritorno dell’attaccante Edwuin Pernía (28 anni). Il bomber originario dello stato Guarico tra il 2018 e 2023 ha difeso le maglie del Deportes Iquique (Cile), Emelec (Ecuador) e Deportes Santa Cruz (Cile). Nell’ultima stagione ha disputato 23 gare nel campionato cileno ed ha segnato 6 reti. Prima di giocare all’estero in Venezuela aveva difeso la maglia del Caracas a cavallo delle stagioni 2015 – 2018.

Dal canto suo il portiere Alain Baroja giocherá la prossima stagione con i boliviani dell’Always Ready. L’estremo difensore avrá la possibilitá di disputare la Coppa Libertadores, partendo dalla fase 2 dove affronterá i peruviani dello Sporting Cristal.

Notizie di mercato arrivano anche dall’UCV con l’arrivo dell’attaccante Bryant Hurtado. Il 24enne originario di Puerto Ordaz viene dalle esperienze all’estero con Portland Timbers (Stati Uniti), Deportes Cobresal (Cile) e Deportes Antofagasta (Cile). Prima di emigrare, Hurtado aveva disputato 5 stagioni con i Mineros de Guayana tra le stagioni 2016 e 2020. In questo 2024, gli “Universitari” vogliono vivere una stagione tranquilla e puntano ad obbiettivi piú alti. Oltre ad Hurtado, il denominato “Equipo Tricolor” ha acquistato Adrián Martínez, Yohan Cumaná, Pablo Bonilla e Jesús Vargas.. L’UCV sogna cucirsi sulla maglietta uno scudetto che manca dal 1957.

Anche il Deportivo Táchira ha annunciato due nuovi acquisti: l’italo-venezuelano Daniel Saggiomo e l’argentino Andrés Rios. Stando ai rumors sui diversi siti il calciatore José Marrufo avrebbe chiesto la sua cessione.

Anche i denominati “Venex”, calciatori venezuelani all’estero, si stanno muovendo sul mercato iniziando con Salomón Rondón che ha salutato il River Plate (Aregentina) per andare a giocare con i messicani del Pachuca. Romulo Otero lascia l’Aucas per il Santos. Infine Josef Martínez é nei radar dell’Internacional di Porto Alegre.

(Fioravante De Simone / redazione Caracas)