Un Calendario per il 2024 dedicato alle Ambasciate d’Italia nel mondo

Nel 2024 ricorrerà il 25 anniversario dalla creazione della Collana di libri della Casa editrice Carlo Colombo di Roma dedicata alla valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, ideata e curata sin dal 1999 dall’ambasciatore Gaetano Cortese.

L’editore Giovanni Battista Colombo ha voluto ricordare tale anniversario con uno speciale calendario illustrato con immagini delle copertine e degli ambienti interni delle Ambasciate e Residenze italiane nel mondo tratte dai volumi facenti parte della Collana.

La versione digitale del calendario è disponibile online all’indirizzo http://tiny.cc/calendario2024

Si inizia dal mese di gennaio con la presentazione della Ambasciata d’Italia a Berlino, “Il Palazzo sul Tiergarten“, per proseguire con febbraio con la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Bruxelles, “Il Palazzo Caraman Chimay“ o “Il Palazzo di Avenue Legrand“. Per marzo è la volta dell’Ambasciata d’Italia a Copenaghen, “Il Palazzo sulla Fredericiagade“, aprile si prosegue con l’Ambasciata d’Italia a Dublino, “Il Palazzo di Lucan House“, maggio con l’Ambasciata d’Italia in Egitto e giugno con la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a Istanbul, “Il Palazzo di Venezia“.

Nel mese di luglio viene illustrata la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia a L’Aja, “Il Palazzo di Sophialaan“, a seguire in agosto l’Ambasciata d’Italia a Lisbona, “Il Palazzo dei Conti di Pombeiro“ e in settembre l’Ambasciata d’Italia a Londra; in ottobre l’Ambasciata d’Italia a Madrid, in novembre l’Ambasciata d’Italia a Vienna, “Il Palazzo Metternich“ e a chiusura in dicembre l’Ambasciata d’Italia a Washington, con “Il Palazzo sul Potomac“.

Nella riproduzione delle immagini delle rispettive copertine è stata utilizzata la versione italiana pur tenendo conto che molte delle pubblicazioni citate sono edite in duplice versione: Berlino in italiano e tedesca, Bruxelles in italiano e francese, Il Cairo in italiano, inglese ed araba, L’Aja in italiano ed olandese, Lisbona in italiano e portoghese, Londra in italiano ed inglese, Vienna in italiano e tedesco e Washington in italiano ed inglese.