Ucraina sotto attacco, ma per Zelensky “la Russia sta subendo pesanti perdite”

MADRID. – La Russia ha recentemente iniziato a intensificare i suoi attacchi contro le città e le infrastrutture dell’Ucraina. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, almeno quattro persone sono state uccise e 92 sono rimaste ferite negli attacchi russi di droni e missili contro Kiev, Kyiv Oblast e Kharkiv. Lo riporta The Kyiv Independent, giornale online ucraino. Il paese è stato oggetto di un massiccio attacco anche il 29 dicembre, che ha provocato la morte di 40 persone e il ferimento di oltre 160.

Secondo Zelensky, la Russia ha lanciato circa 170 droni Shahed “kamikaze” e dozzine di missili contro l’Ucraina dal 31 dicembre. “La stragrande maggioranza di essi erano diretti contro obiettivi civili”, ha scritto Zelensky, sul suo canale Telegram. Il presidente ha ringraziato i partner internazionali dell’Ucraina che hanno contribuito a rafforzare la difesa aerea del paese: “È chiaro che questo aiuta a salvare centinaia di vite ogni giorno e notte, che sarebbero andate perdute a causa del terrorismo russo”.

A seguito degli attacchi russi contro la capitale dell’Ucraina, quasi 260.000 residenti sono rimasti senza elettricità. Intanto Mediazona, media indipendente russo, insieme a BBC Russia, ha confermato i nomi di 40.599 soldati russi uccisi dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022.

Lo riporta The Kyiv Independent che fa sapere che dall’ultimo aggiornamento di Mediazona del 15 dicembre, all’elenco delle vittime sono stati aggiunti i nomi di 1.100 soldati russi. I giornalisti precisano che le cifre reali sono probabilmente notevolmente più elevate poiché le informazioni finora verificate provengono da fonti pubbliche, inclusi necrologi, messaggi di parenti, notizie sui media regionali e rapporti delle autorità locali.

Da quando è iniziata l’invasione della Russia, quasi 3.000 ufficiali, di cui 341 con il grado di tenente colonnello o superiore, sono stati uccisi in combattimento in Ucraina. Al contrario, ci sono state quasi 4.915 vittime tra i soldati russi appena reclutati. La maggior parte delle persone uccise in azione proviene dalle regioni di Krasnodar, Sverdlovsk, Bashkiria, Chelyabinsk e Mosca, nonché dalla repubblica di Buriazia.

Il presidente Zelensky ha dichiarato in un’intervista all’Economist pubblicata il 1° gennaio che le forze russe stanno subendo pesanti perdite: “Migliaia, migliaia di soldati russi uccisi, nessuno li ha nemmeno portati via”.

(Redazione/9colonne)