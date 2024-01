Messaggio di Buon Anno dell’on Toni Ricciardi

È passato poco più di un anno, ho cercato di interpretare il mandato da voi conferitomi nel miglior modo possibile. Non so se ci sono riuscito pienamente, ma ci ho provato con tutto me stesso. È stato un anno pieno di cambiamenti, di fatica, di accelerazioni costanti.

Mi scuso se non sono sempre riuscito ad esser presente, come sempre, con molti di voi. Ho corso tanto e spero nell’anno nuovo di incontravi e ascoltarvi come meritate.

Per l’anno che verrà, spero solo di esser degno della vostra fiducia, di esser degno del mandato che sto espletando, di esser degno come persona.

Grazie per esserci sempre stati.

Buon 2024 a tutte e tutti