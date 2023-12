Spagna, Carlos Cuerpo nuovo ministro dell’Economia; María Jesús Montero ascende a prima vicepresidente

MADRID – Carlos Cuerpo sarà il nuovo ministro dell’Economia. Il sostituto di Nadia Calviño, che dal primo gennaio presiederà la Banca Europea d’Investimenti, sarà un tecnico e non un politico. È stato lo stesso presidente del Governo, Pedro Sánchez, ad annunciarlo.

Il capo del Governo ha approfittato dell’occasione per procedere ad un “mini-rimpasto” con la promozione della ministra delle Finanze, María Jesús Montero a prima vicepresidente; l’eliminazione della quarta vicepresidenza e il trasferimento delle competenze della Segreteria di Stato per la Funzione Pubblica al ministero della Trasformazione Digitale di cui è responsabile José Luis Escrivá.

Cuerpo, che prima di far parte del governo era Segretario Generale del Tesoro e della Finanza Internazionale, è un europeista convinto. È considerato un economista con una carriera esemplare come funzionario pubblico. In qualità di ministro dell’Economia sarà chiamato a presiedere la Commissione Delegata del Governo per gli Affari Economici.

Formato presso l’Università pubblica di Extremadura, con un dottorato di ricerca in economia, Cuerpo, ha affermato il presidente Sánchez, è chiamato a dare “continuità e profondità all’eccezionale lavoro svolto da Nadia Calviño”.

– Le nostre conquiste economiche, il rafforzamento dello stato sociale compatibile con le politiche di consolidamento fiscale – ha anche detto il presidente Sánchez -, non sarebbero state possibili senza l’intenso e brillante lavoro che María Jesús Montero sta svolgendo da quando è entrata a far parte del governo.

Riferendosi a Nadia Calviño, il presidente del Governo ha commentato che la Bei, dopo 65 anni di storia, sarà presieduta da una donna e, per giunta, “femminista convinta”. E ha aggiunto che si tratta di una nomina di “rilevanza enorme” poiché contribuisce “a rafforzare la presenza e l’influenza spagnola in seno al progetto europeo”.

Redazione Madrid