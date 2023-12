Tennis, il 2023 dell’ATP si chiude con Djokovic in testa. Sinner primo degli azzurri al quarto posto

MADRID. – Il 2023 del tennis è già formalmente chiuso ed è solo una pura questione di calendario che non si parli già del 2024 (anche se l’annunciato ritorno di Nadal ha aiutato a mettere in moto la macchina del tempo). La chiusura dell’anno per il circuito Atp non ha portato grandi stravolgimenti negli equilibri che si erano consolidati nella parte finale della stagione, conservando anche un clima di attesa in una sorta di cliffhanger che ci conduce all’inizio della nuova.

La seconda edizione della United Cup, infatti, inizierà il 30 dicembre e rimanderà ogni valutazione al 2024, così come l’ATP di Brisbane – sempre in Australia – che inizierà l’ultimo dell’anno dopo i tre anni di stop a causa del Covid e quindi produrrà effetti sulle classifiche nel nuovo anno.

Sinner quarto

Si può quindi già tracciare con precisione definitiva il bilancio del 2023 del circuito ATP. Novak Djokovic, indiscusso leader, si conferma al vertice come numero uno del mondo, con un margine rassicurante di 2.390 punti sul suo inseguitore più vicino, Carlos Alcaraz. Daniil Medvedev si posiziona al terzo posto, mentre l’azzurro Jannik Sinner mantiene saldamente la quarta posizione, con 1.685 punti di vantaggio su Rublev e confermandosi chiaramente anche come il miglior tennista italiano.

Top ten

La Top Ten è completata da eccellenti giocatori come Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hurkacz e Taylor Fritz, tutti alle spalle del talentuoso campione italiano. Anche se non ha prodotto effetti sull’ATP, il 2023 è stato un anno di grande rilevanza per il tennis italiano, culminato con la vittoria della Coppa Davis e con la presenza di altri quattro giocatori italiani fra i primi cento del mondo: Lorenzo Musetti al 27º posto, Matteo Arnaldi al 44º, Lorenzo Sonego al 46º e Matteo Berrettini al 92º.

Prospettive

Guardando al futuro del talento più puro in casa azzurra, nel 2024 Sinner mira a consolidare ulteriormente il suo eccellente risultato: insieme alle recenti vittorie su Djokovic in singolare nelle ultime settimane della stagione, il 22enne di San Candido è stato uno dei giocatori più in forma nel circuito alla fine del 2023. Lo testimoniano la finale delle Nitto ATP Finals in casa e come ha guidato l’Italia nel successo in Coppa Davis.

(Redazione/9colonne)