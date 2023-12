Ucraina: missili di Kiev incendiano porto russo in Crimea, colpita una nave da sbarco

MADRID. – Nella notte, un violento attacco missilistico ucraino ha colpito l’area portuale di Feodosia, sulla costa del Mar Nero in Crimea. Lo ha reso noto alle prime ore di oggi il comandante dell’aeronautica ucraina, Mykola Oleshchuk, confermando quanto già dichiarato dal governatore filorusso di Feodosia, Sergei Aksenov, che aveva avvertito di un attacco da parte delle forze di Kiev in seguito al quale era divampato un incendio nell’area portuale.

Secondo gli ucraini, nell’attacco sarebbe stata messa fuori combattimento la nave da sbarco Novocherkassk, segnando un punto importante a favore delle forze di Kiev. In un post su Telegram, Oleshchuk ha scritto che in seguito all’attacco, che sarebbe stato condotto da missili aria-terra, “la flotta in Russia sta diventando sempre più piccola! Grazie ai piloti dell’Aeronautica Militare e a tutti i soggetti coinvolti per il loro lavoro in filigrana!”.

Da parte loro, le autorità russe hanno come detto ammesso l’accaduto. “Come risultato dell’attacco nemico a Feodosia, una persona è stata uccisa e due sono rimaste ferite. Sei edifici sono stati danneggiati”, ha detto Aksenov sottolineando inoltre che sei persone sono state evacuate in centri di accoglienza temporanea mentre i restanti residenti delle case danneggiate sono stati ospitati presso parenti e amici. Aksenov ha anche ammesso che la Novocherkassk è stata colpita, ma non ha specificato l’entità dei danni riportati dall’unità militare.

L’attacco

L’attacco è stato effettuato intorno alle 2.30 ora locale (mezzanotte e mezza in Italia) utilizzando un numero imprecisato di missili da crociera in dotazione all’aviazione tattica, ha spiegato Oleshchuk secondo il quale ci sarebbero forti sospetti che la Novocherkassk trasportasse un carico di droni iraniani Shahed ampiamente utilizzati dalla Russia contro l’Ucraina. Sempre Oleshchuk, comandante delle forze aeree, ha postato un video che mostra una doppia esplosione che viene riportata proprio per quella che avrebbe distrutto la grande unità navale della flotta di Mosca.