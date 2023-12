Calcio: Venezuela presente nella finale del mondiale per club

CARACAS – Quella tra Manchester City e Fluminense era la finale piú attesa. Tanto inglesi come brasiliani non hanno deluso alle aspettative e sono arrivati alla gara decisiva del Mondiale per Club in corso nel “King Abdullah Sports City” della cittá di Yeda in Arabia Saudita.

Domani, alle 14:00 (ora del Venezuela) si metteranno a confronto i campioni della Champions League e della Copa Libertadores ci sará un briciolo di Venezuela con la presenza degli arbitri Jesús Valenzuela, Tulio Moreno, Tulio Moreno, Juan Soto e Jorge Urrego

Valenzuela, che ha giá dettato legge nella sfida vinta 3 – 1 dall’Al-Ahly (Egitto)) sull’Al-Ittihad (Arabia Saudita), sará il quarto uomo e Moreno il quinto. Mentre Soto ed Urrego si accomoderanno nella sala VAR: il primo sará assistente ed il secondo l’incaricato dei “fuorigioco VAR”.

Mentre l’arbitro principale dell’incontro sará il polaco Szymon Marciniak, coadiuvato dai suoi connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Marciniak ed i suoi colleghi hanno fatto rispettare le regole nella finale del mondiale in Qatar.

Come sono arrivati in finale il City ed il Fluminense?

I ‘Citizens’, orfani di campioni come Haaland, De Bruyne e Doku, si sono sbarazzati con facilitá dei giapponesi Urawa Red Diamonds con il punteggio di 3 – 0: autorete di Hoibraten, seguita dai sigilli di Kovacic e Bernardo Silva nella ripresa.

Mentre il “Flu” ha dovuto attendere al 71esimo per sfondare la porta degli egiziani dell’Al-Ahly con rigore trasformato da Arias e al 90º é arrivato il definitivo 2-0 grazie a Kennedy, uno degli eroi nella finale della Copa Libertadores vinta ai danni del Boca Juniors.

Il fischio d’inizio sul rettangolo verde dell’“King Abdullah Sports City” é fissato per le 14:00 (ora di Caracas). Mentre la finalina per il 3º posto tra Urawa Red Diamonds e Al-Ahly inizierá alla 10:30.

Domani, allo Stadio Città dello sport Re Abd Allah di Jeddah, si scriverà una pagina storica. Non solo perchè sarà eletta la vincitrice del trofeo ma, anche, perchè sarà l’ultima volta del Mondiale per club come lo conosciamo, cioé con 7 squadre. Dalla prossima edizione, che si disputerá negli Stati Uniti ed i club in campo saranno 32.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)