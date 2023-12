Coppa Italia, Zirkzee inventa, Ndoye colpisce: il Bologna elimina l’Inter

MADRID. – Dopo il Napoli, fatto fuori martedì scorso dal Frosinone, altra eliminazione illustre in Coppa Italia. L’Inter è già fuori dalla competizione, estromessa ieri sera a San Siro dal Bologna. Una serata amara per l’Inter e per Lautaro Martinez, che prima fallisce un rigore e poi s’infortuna. Nei supplementari il sorpasso del Bologna dell’ex Thiago Motta, che ora vola ai quarti, dove affronterà la Fiorentina.

Lautaro errore dal dischetto e infortunio

Serata fredda a San Siro, con l’Inter che parte subito di slancio, ma con il Bologna che si difende con ordine e non rinuncia alla manovra offensiva. I nerazzurri hanno al 65’ l’opportunità di sbloccare la gara, ma Lautaro si fa ipnotizzare dal dischetto da Ravaglia.

Fallito il rigore, l’Inter continua a premere, ma senza costrutto. Si va dunque ai supplementari. Dopo appena due minuti, ecco quella che sembrerebbe la svolta: gol di Carlos Augusto e Inter in vantaggio. Qui, il Bologna (una delle formazioni attualmente più in forma del campionato italiano) ha il merito di non disunirsi e di reagire subito.

Per l’Inter, invece, nonostante il vantaggio, i problemi continuano: al 9’ minuto del primo tempo supplementare si fa male Lautaro Martinez, costretto ad abbandonare il campo. Lo sostituisce Mkhitaryan. Per il prezioso argentino si tratta di un affaticamento all’adduttore della coscia sinistra, da valutare in vista dei prossimi impegni di campionato contro Lecce e Genoa.

Rimonta Bologna, finale dalle mille emozioni

Il Bologna prende sempre più coraggio e pareggia al 7’ del secondo tempo supplementare con Beukema, perfettamente servito da Zirkzee. Passano solo 4 minuti ed ecco la rete dell’incredibile sorpasso felsineo: è ancora Joshua Zirkzee ad inventare, con la conclusione vincente poi di Ndoye. Inter-Bologna finisce così 1-2, con i rossoblù qualificati ai quarti di finale e i nerazzurri che devono subire la prima, vera cocente delusione della stagione.

Inzaghi amaro: “Avremmo meritato la qualificazione nei 90 minuti”

Al termine della gara, ecco le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi: “Dispiace perché siamo i detentori del titolo da due anni – ha dichiarato il tecnico – avremmo meritato la qualificazione nei 90′. Alla squadra posso solo rimproverare l’ultimo quarto d’ora, dove ci siamo allungati. Questo è il calcio, non siamo contenti, ma per quanto riguarda la prestazione sono soddisfatto”. Il quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia si completerà ora a gennaio, con Milan-Cagliari il 2, Roma-Cremonese e Atalanta-Sassuolo del 3 gennaio e Juventus-Salernitana del giorno successivo.