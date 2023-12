Coppa Italia, tonfo del Napoli: partenopei eliminati dal Frosinone. Oggi Inter-Bologna

MADRID. – Clamoroso negli ottavi di finale di Coppa Italia: il Napoli, ieri sera, è stato eliminato dal Frosinone, al termine di una partita surreale allo stadio Maradona. Gli azzurri hanno subìto una dura lezione dai ciociari, che si sono imposti per 0-4, qualificandosi così a sorpresa per i quarti di finale, dove affronteranno la vincente di Juventus-Salernitana, in programma il 4 gennaio prossimo.

Napoli, l’ingresso dei big è tardivo: poker Frosinone e serata da incubo

Il tecnico dei campani Mazzarri, commettendo un grave errore di sottovalutazione dell’avversario, ha deciso ieri sera di lasciare a riposto tutti i titolari, schierando una formazione piena zeppa di riserve. Il Frosinone ne ha approfittato, mettendo in campo il suo gioco sbarazzino ed offensivo.

A dir la verità, tuttavia, nel primo tempo le iniziative migliori sono state proprio del Napoli, periodo culminato con il gol annullato al 37’ dal Var a Simeone, per un precedente fallo di mano ad inizio azione. Gli azzurri hanno continuato a spingere, pur senza trovare più il gol che avrebbe sbloccato la contesa.

A quel punto, fiutato forse troppo tardi il pericolo, Mazzarri decideva per l’ingresso in campo dei big: tra il 54’ e il 63’ entravano dunque Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen. Ma, ironia della sorte, dopo poco, era proprio il Frosinone a passare in vantaggio, con un colpo di testa dell’argentino Barrenechea, tra i migliori in campo. Appena 5 minuti dopo, ecco il colpo del ko, siglato da Caso.

A quel punto il Napoli si disuniva, offrendo il fianco alle micidiali ripartenze dei gialloblù, che andavano altre due volte in gol con Cheddira (su rigore) e Harroui. E così, per il terzo anno consecutivo, il Napoli viene eliminato negli ottavi della Coppa Italia. Risultato che consente invece al Frosinone di approdare ai quarti di finale.

Post partita: Mazzarri si scusa con i suoi tifosi

Al termine della gara, uno sconsolato Walter Mazzarri si è rivolto ai suoi tifosi: “”Mi scuso con tutti nostri sostenitori – ha dichiarato il tecnico subentrato a Rudi Garcia – speriamo che questa sarà una lezione per il futuro. Ora guardiamoci in faccia e cambiamo”.

Poi, anche un velato mea culpa: “Il modo in cui abbiamo concluso la partita non mi piace. Lasciare in panchina i titolarissimi, forse ha dato un segnale negativo alla squadra”. Gli azzurri sono ora attesi dalla super sfida Champions di campionato, domenica prossima all’Olimpico, contro la Roma di Josè Mourinho.

Stasera c’è Inter-Bologna. Motta contro il suo passato

La Coppa Italia prosegue oggi con una serata di grande calcio che andrà in onda a San Siro, dove è in programma un atteso Inter-Bologna. La gara vedrà di fronte due delle formazioni più in forma del momento. Il tecnico del Bologna Thiago Motta affronterà la sua ex Inter (da calciatore, vinti 6 titoli).

Chi la spunta, passa ai quarti di finale, dove affronterà la Fiorentina, che ha già ottenuto il passaggio del turno, in quanto i viola hanno battuto ai calci di rigore il Parma, lo scorso 6 dicembre, dopo che al termine dei 120 minuti l’incontro era finito 2-2. Queste le probabili formazioni della gara del Meazza di stasera (ore 21):

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic. All. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Ndoye, Aebischer, Saelemaekers; Van Hooijdonk. All. Motta.

(Redazione/9colonne)