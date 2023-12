Calciomercato: venezuelano Yeferson Soteldo giocherà con il Gremio

CARACAS – É finita la telenovela! Il venezuelano Yeferson Soteldo (26 anni) ha deciso il suo futuro: “Nel 2024, lascierá il Santos (retrocesso in serie B in questa stagione) e difenderá la maglia del Gremio di Porto Alegre”.

La notizia é stata svelata dallo stesso calciatore durante un’intervista rilasciata dopo aver effettuato il primo lancio nel “Juego de las Estrellas” della LVBP. Con lui c’erano anche altri due campioni della Vinotinto, Tomás Rincón e Josef Martínez, due volti noti ai tifosi dela Serie A.

Il Santos ha vissuto un 2023 da incubo che si é concluso con la retrocessione matematica in Serie B dopo aver perso per 2 – 1 con il Fortaleza nell’ultima giornata.

Appena si é consumato questo risultato sono iniziate a circolare le voci sulla possibile uscita di Soteldo dal “Peixe”. Le pretendenti del cartellino del calciatore della nazionale venezuelana erano diverse big del calcio sudamericano tra cui River Plate e Boca Juniors. Con il Gremio, Soteldo avrá la possibilitá di mantenersi nella massima serie del calcio brasiliano e di disputare la Coppa Libertadores 2024.

Un altro campione della Vinotinto che potrebbe cambiare maglia é Salomón Rondón (34 anni), attualmente in forza al River Plate ma che l’anno venturo potrebbe giocare con i messicani del Pachuca.

Nella Liga Futve sono stati annunciati alcuni colpi di mercato: l’attaccante Richard Celis (27 anni), ex Caracas, giocherá con l’Academia Puerto Cabello dove ritroverá l’allenatore Noel Sanvicente ed il difensore Carlos Rivero.

Il difensore Jefre Vargas (28 anni) che pochi giorni fa aveva salutato i Metropolitanos ha annunciato che rinforzerá i campioni in carica del Deportivo Táchira. Con il “Carrusel Aurinegro” avrá l’opportunitá non solo di giocare nella Liga Futve, ma anche nella fase a gironi della Coppa Libertadores. In passato, Vargas ha difeso le maglie di Caracas, Arouca (Portogallo), Deportivo Lara e Delfín (Ecuador).

In questa finestra di mercato, il Táchira si é rinforzato con gli acquisti di Carlos Sosa, Jesús Hernández e Gleiker Mendoza.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)