Alluvione a Bahia Blanca: il Consolato italiano in lutto per le vittime

CARACAS. – Una tragedia senza precedenti ha colpito la città di Bahia Blanca, situata al confine tra la Pampa e la Patagonia in Argentina, dove furiosi temporali hanno scatenato una serie di eventi drammatici, portando a una vera e propria emergenza. Attualmente, il Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca, oltre ad essere colpito dal blackout che ha interessato circa 150 mila persone, ribadisce il prorpio dolore per le vittime di questa devastante alluvione.

Il dramma si è consumato quando il tetto di un centro sportivo ha ceduto durante una gara di pattinaggio, causando la morte di 13 persone. La comunità locale è stata scossa da questa tragedia, mentre i soccorritori lavorano ancora instancabilmente per gestire la situazione di emergenza e fornire aiuto alle persone colpite.

Il Consolato Generale d’Italia a Bahia Blanca, che ha sospeso le sue attività a causa dei problemi di fornitura elettrica, ha annunciato attraverso una nota ufficiale che è nuovamente totalmente operativo. Nonostante le difficoltà, il personale del Consolato si è impegnato a riprendere al più presto le normali attività per garantire il supporto necessario agli italiani residenti nella zona e per collaborare con le autorità locali.

In un segno di solidarietà e rispetto per le vittime e le loro famiglie, il Consolato ha dichiarato tre giorni di lutto. La comunità italiana e l’intera città di Bahia Blanca si uniscono nel dolore, cercando di affrontare insieme le conseguenze di questa tragedia.

L’ambasciatore italiano in Argentina, insieme al personale del Consolato, ha espresso il proprio cordoglio per le vittime e ha sottolineato l’importanza di collaborare con le autorità locali per affrontare le necessità immediate delle persone colpite e contribuire alla ricostruzione della comunità.