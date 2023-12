Serie A, l’Atalanta cala il poker. Oggi c’è Napoli-Frosinone in Coppa Italia

MADRID. – La 16°giornata della Serie A si è chiusa ieri sera con la sfida fra Atalanta e Salernitana. Una gara che ha consentito agli uomini di Gasperini di rientrare in zona Champions, grazie ad un 4-1 che non ammette repliche. Intanto stasera torna la Coppa Italia, con il match fra Napoli e Frosinone. Chi passa, va direttamente ai quarti di finale.

Atalanta scatenata nel 2° tempo: Salernitana ko e Inzaghi ora rischia

A Bergamo, un’Atalanta dai due volti fra primo e secondo tempo cala il poker, condannando la Salernitana ad una netta sconfitta. Prima frazione nella quale i campani riescono ad imbrigliare bene il gioco aggressivo dei padroni di casa, andando addirittura in vantaggio dopo 10 minuti con Pirola. Nel secondo tempo, tutto cambia: Muriel (uno dei più in forma nell’Atalanta) pareggia immediatamente, dando il via alla sinfonia nerazzurra. Bergamaschi che si portano in vantaggio già al 7’ della ripresa con Pasalic.

A quel punto, il più è fatto, vista l’evanescenza di una Salernitana la cui panchina (quella di Pippo Inzaghi) ora inizia davvero a traballare. Il sigillo sul successo in rimonta della Dea è di De Ketelaere al 38’, sempre meno svampito e sempre più decisivo nella sua nuova avventura lombarda. La ciliegina sulla torta la mette il redivivo Miranchuk, ad un minuto dal gong.

Con questo 4-1 l’Atalanta va a -2 dalla zona Champions, anche se in quella porzione di classifica c’è grande bagarre e la concorrenza di certo non manca. Per la Salernitana, dopo un primo tempo ben giocato, nella ripresa è stata notte fonda: gli amaranto confermano il loro ultimo posto in classifica, con soli 8 punti conquistati fin qui.

Coppa Italia, ecco Napoli-Frosinone

Intanto questa sera è già tempo di Coppa Italia, con un’attesa Napoli-Frosinone al Maradona. Si tratta di una gara secca: dunque, chi vince, vola direttamente ai quarti di finale della competizione (dove affronterà la vincente fra Juventus e Salernitana, che andrà in scena il prossimo 4 gennaio all’Allianz Stadium). Nel Napoli, Mazzarri farà rivoluzione, preservando molti big in vista del difficile match di domenica prossima in campionato all’Olimpico contro la Roma di Mourinho.

Per i ciociari di Di Francesco, la Coppa Italia può essere una buona occasione per dimenticare le recenti prestazioni in Serie A, non certo esaltanti. Fischio d’inizio alle ore 21. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Garritano, Okoli, Romagnoli, Lirola; Bourabia, Barrenechea, Harroui; Baez, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.

ARBITRO: Rosario Abisso (Sezione di Palermo).