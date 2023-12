Centro Italiano Venezolano di Caracas: una giornata nel segno del Judo

CARACAS. – L’Unesco ha dichiarato che il judo è lo sport migliore per la formazione iniziale sportiva dei bambini: si parte all’etá di 4 anni fino a scalare le diverse cinture dalla bianca alla nera da sfoggiare sul judogi (la divisa di questi sportivi). Questa arte marziale si puó praticare a qualsiasi età con appropriate limitazioni, ed il Comitato Olimpico Internazionale lo considera uno degli sport più completi, che promuove i valori di amicizia, partecipazione, rispetto e sforzo per migliorare.

Proprio nel segno dei valori appena enunciati si é svolta nel Dojo del “Centro Italiano Venezolano” di Caracas, il “Festival de Judo Copa Navidad”. All’evento sportivo hanno partecipato circa 30 judoki delle categorie “Pre infantil”, “Infantil” e “Juvenil” in rappresentanza di “Judo Club Valle Arriba Athletic”, “Judo Club Promesas Patria” ed i padroni di casa del sodalizio italico di Prados del Este..

Il “Festival de Judo Copa Navidad” é iniziato con i classici esercizi di riscaldamento e poi gli sportivi hanno dimostrato attributi come agilitá, destrezza, velocitá e forza. Infine ci sono stati i combattimenti sul tatami.

Dopo gli incontri i tre sodalizi del “Municipio Baruta” hanno chiuso a pari merito con 10 punti.

L’evento é stato organizzato dalla Commissione di Judo del Centro Italiano Venezolano di Caracas con a capo il sensei Leo Violano ed il suo collaboratore il sensei Gabriel Fente. La “Copa Navidad” é una iniziativa che va i scena da piú di 30 anni.

Va ricordato che questa disciplina infatti, oltre a essere un’attività fisica completa, che sviluppa e incrementa aspetti come la prospettiva, il coordinamento, la flessibilità e l’equilibrio, rinforza lo spirito e la mente, aiutando a sviluppare l’autostima e l’autocontrollo.

Il “Festival de Judo Copa Navidad” é una delle tante iniziative che organizza la Commissione di Judo ed il suo sensei Violano durante tutto l’anno nella splendida cornice del Dojo del Centro Italiano Venezolano di Caracas.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)