Calcio venezuelano: nel 2024 cambia il format della Liga Futve

CARACAS – Fino a pochi giorni fa erano soltanto rumors sui social e sui siti sportivi, ma adesso é arrivata la conferma. Per l’ennesima occasione la Liga Futve cambia format in vista della nuova stagione che dovrebbe partire nel mese di gennaio. La notizia é stata svelata dall’ente calcistico davanti ad un esclusivo gruppo di giornalisti ed influencer in un noto locale della capitale.

Si torna alla modalitá di “Torneo Apertura” (nella prima metá del 2024) e “Torneo Clausura” (nella seconda metá 2024). In ogni fetta di campionato ci sará una seconda fase dove approderanno le migliori otto e queste squadre saranno suddivise in due gironi di quattro con gare d’andata e ritorno. I vincitori di ogni girone disputeranno una finalissima. A fine anno, ci sará la denominata “final absoluta” dove si affronteranno i campioni del “Torneo Apertura” e “Torneo Clausura” in casa della miglior classificata generale.

Nell’evento é stato spiegato anche come funzionerá la distribuzione dei pass internazionali. Alla fase a gironi della Coppa Libertadores approderanno: il campione assoluto e il migliore della classifica generale. Gli altri due tagliandi per la massima competizione continentale per club saranno assegnati nel seguente modo: alla fase 1 si qualificherá la seconda miglior classificata del campionato, mentre alla fase 2 il vicecampione del campionato assoluto.

I rappresentanti della Liga Futve nella Coppa Sudamericana saranno: il vicecampione del Torneo Apertura, vicempione del Clausura e i migliori classificati della “tabla general”.

Nella serata é stato annunciato che tornerá la Coppa Venezuela (che dovrebbe iniziare nel mese di maggio), torneo che non si disputava dalla stagione 2019.

Infine sono stati premiati gli MVP della stagione 2023: Deportivo Táchira (miglior squadra), Maurice Cova (miglior giocatore), Alejandro Araque (miglior portiere), Eduardo Saragó (miglior allenatore), Ender Echenique (miglior giovane).

Nella formazione ideale secondo la Liga Futve, il Táchira dice presente con 6 giocatori: Alejandro Araque, Carlos “Pipo” Vivas, Leandro Fioravanti, Maurice Cova, Nelson Hernández e Yerson Ronaldo Chacón. A rappresentare il Caracas ci pensano Alexander González e Diego Luna. Ci sono anche Anthony Graterol (Portuguesa) Carlos Sosa (Carabobo) Luifer Hernández (Academia Puerto Cabello).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)