Scalera e Gallo insieme in “Napoli milionaria”

Dopo “Natale in Casa Cupiello”, “Sabato, Domenica e Lunedì” e “Filumena Marturano” la collection De Filippo continua con “Napoli Milionaria!”, in onda lunedì 18 dicembre in prima serata su Rai 1. Con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera, e la regia di Luca Miniero, per una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, la commedia più “contemporanea” dell’autore napoletano, con i suoi riferimenti alle aberrazioni delle guerre e al potere del denaro, è un nuovo capitolo dell’ambizioso progetto di trasposizione filmica dei capolavori teatrali di Eduardo De Filippo, grande protagonista del teatro italiano e internazionale, che impegna la Rai nel suo ruolo centrale di Servizio Pubblico, dedicato a custodire e rinnovare la memoria culturale del nostro Paese.

“Riportare Eduardo in televisione – ha detto al nostro giornale Vanessa Scalera – è un’emozione grandissima, un onore! Mi fa davvero piacere essere qui con Massimiliano e portare in televisione un’opera immensa di uno dei più grandi autori italiani. Amalia è stato un viaggio difficilissimo come lo è stato per Filomena”. In conferenza stampa l’apprezzatissima protagonista della fiction ‘Imma Tataranni’ ha evidenziato: “Avvicinare il pubblico giovane a questo grande drammaturgo è il vero grande successo”.

Per Massimiliano Gallo interpretare questo capolavoro e pronunciare la celebra frase “Ha da passà ‘a nuttata” è un sogno che finalmente si avvera. Così l’attore napoletano, sempre più amato dal pubblico, al nostro giornale: “Quello di ‘Napoli Milionaria’ è un testo tristemente attuale, un testo straordinario che esplora, scava e ti mette di fronte all’idea di capire che cosa la guerra ti lascia al di là delle macerie, ti lascia uno svuotamento interiore. Tutto questo Eduardo lo fa in maniera incredibile. Sono davvero attuali tutte le frasi. Vorrei fare un saluto perché so che siamo in tutto il mondo, tra l’altro Eduardo è l’autore italiano più rappresentato al mondo, quindi è un momento di orgoglio per tutti noi italiani”.

Per Vanessa Scalera e Massimiliano un nuovo lavoro insieme dopo i consensi di pubblico e di critica in fiction seguitissime sia in Italia che all’estero”

Testo e videointervista di Emilio Buttaro