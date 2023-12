Baseball: Mora e Santana nuovi membri del “Salón de la Fama Museo de Béisbol Venezolano”

CARACAS – Tra gli anni ’90 ed inizio 2000 due giocatori hanno lasciato il segno non solo nella “pelota” venezuelana, ma anche in quello a stelle e strisce: il lanciatore Johan Santana e l’utility Melvin Mora ci hanno tenuti incollati al divano o seggiolini per seguire le loro prestazioni sul diamante. Entrambi saranno i nuovi membri del “Salón de la Fama Museo de Béisbol Venezolano”.

Santana, che nella Liga Venezolana de Béisbol Profesional ha difeso la maglia dei Navegantes del Magallanes, ha ricevuto l’81% dei voti. Dal canto suo Mora, anche lui giocatore dei “Turcos, é stato votato dal 75% degli elettori.

Il lanciatore nato a Tovar (stato Mérida) il 13 marzo 1979 ha nella sua bacheca personale due Cy Young Award (2004 e 2006), riconoscimento che viene assegnato al miglior lanciatore della stagione in Major League Baseball (MLB). Quando giocava con i “Gemelli” si é anche aggiudicato la Triple Crown (2006), ovvero ha chiuso al primo posto nelle classifiche di vittorie, media ERA e strikeout. Nel Minneapolis é riuscito nell’impresa di vincere 20 gare nella stagione 2004 e 19 nella 2006.

Nel campionato a stelle e strisce ha difeso le maglie dei Minnesota Twins e New York Mets. Nella Grande Mela, é stato protagonista del primo “No hit, no run” dei “Metropolitani”. In MLB, “El Gocho” ha giocato 12 stagione.

In Venezuela, é stato giocatore del Magallanes in quattro stagioni con uno score di 11 vittorie e 6 ko con un era di 2.33 ed ha inflitto 128 strikeout in 153.2 innings lanciati.

Dal canto suo Melvin Mora si é guadagnato l’onore di entrare nel “Salón de la Fama Museo de Béisbol Venezolano” grazie alle sue 11 stagioni in MLB, dove ha anche partecipato a 2 edizioni dell’All Star Game.

Il campione nato il 2 febbraio 1972 nella localitá di Agua Negra (stato Yaracuy) ha giocato in Major tra 1999 e 2011 indossando le maglie di New York Mets, Baltimore Orioles, Colorado Rockies ed Arizona Diamondbacks.

In MLB ha avuto una media battuta di 278 ha messo a segno 171 homerun, ha mandato a punti 754 copagni ed ha messo a segno 1.503 hits.

In Venezuela, ha giocato per 15 stagioni con il Magallanes ed ha vinto 3 scudetti.

(Fioravante De Simone/Redazione Caracas)