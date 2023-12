Centro Italiano Venezuelano di Caracas terzo nella Coppa Pollito di nuoto

CARACAS. – Tre giorni nel segno del nuoto nel Centro Italiano Venezuelano di Caracas per la 43ª edizione della “Copa Pollito” che ha visto i padroni di casa chiudere al terzo posto nella graduatoria finale. Con 320,5 punti. A salire sul gradino più alto del podio nella prova natatoria é stato l’Emil Friedman con 509 punti, al secondo posto é arrivato il Centro Portugués con 432.

Alla manifestazione organizzata dalla commissione di nuoto del CIV hanno partecipato: Centro Asturiano, Centro Natación Caracas, Centro Portugués, El Recreo, Emil Friedman, Guayamurí, Nuestra Señora del Camino, Pan de Azúcar, Paraiso GT, Parque Miranda, Suma Deportes, Tritones de Monagas e Valle Arriba Athletic Club.

Dall’11 al 13 dicembre nella zona piscina del club di Prados del Este é stato un via-vai di nuotatori, di allenatori, di mamme, di papá e di tanti nonni orgogliosi. I partecipanti alla “Copa Pollito”, bambini con un’età compresa dai 4 ai 9 anni, sono stati i grandi, veri protagonisti della competizione.

Nella categoria femminile (4 anni) la piú brava del CIV é stata Carlota Mezerhanet con 9 punti conquistati.

Amira Burguera e Samuel Rojas hanno portato in alto il vessillo del sodalizio itálico nella categoria 5 anni. La Burguera ha apportato 14 punti alla classifica finale, mentre Rojas ha conquistato 9.

Nella categoria 6 anni il club di Prados del Este é stato degnamente rappresentato dalle prestazioni di Camile Kabchi, Gia Sgro e Andro Restiano. La Kabchi e la Sgro hanno conquistato rispettivamente 14 e 11 punti, dal canto suo Restiano ha portato a casa 14 punti.

Nel gruppo dei 7 anni, “el Italo” ha avuto in Alicia Zahlout e Ignacio García i degni rappresentanti: 23 punti per la Zahlout e 30 per García.

A far esultare i tifosi “azzurri” nella categoria 8 anni ci hanno pensato Julieta Pérez Prada (22 punti), Lean Rubio (19,5) e Mariano Ron (30).

Luciano De Gregorio, Ignacio Jagengerg e Loredana De Gregorio hanno conquistato rispettivamente 29, 25 e 22 punti.

Si chiude la tre giorni della “Copa Pollito”, un evento tanto atteso non solo dai piú piccini, ma anche dalle famiglie. Sfortunatamente in un batter d’occhi finisce e bisogna attendere all’anno prossimo per rivedere queste giovani promesse in vasca.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)