“Entender la Política”, una guida per principianti… ma non solo

MADRID – Ci sono libri che si leggono per puro piacere. Per esempio, i romanzi di Almudena Grandes o di Mario Desiati. Ve ne sono altri, invece, che si leggono per motivi legati alla professione.

Ho acquistato “Entender la Política” di Pablo Simón. L’ho fatto per due ragioni. La prima, perché di Simón avevo già letto “Corona, Política en Tiempos de Pandemia”, un’analisi delle principali questioni che la pandemia ha fatto emergere con forza. La seconda, perché in alcune occasioni ho avuto l’opportunità di intervistare l’autore e mi ha aiutato a capire l’evoluzione politica della Spagna contemporanea e le decisioni dei suoi leader.

Pablo Simón è un giovane professore di Scienze Politiche dell’autorevole Università Carlos III di Madrid. La sua età non deve confondere. È un attento e lucido analista dei fenomeni sociali e politici e ha un enorme bagaglio culturale. Tra le sue qualità, essenziali per un docente, la semplicità nel linguaggio. Ed è proprio questo che colpisce i lettori che s’immergono nella lettura di “Entender la Política”.

Quando ci si appresta ad affrontare la lettura di un testo di economia, di politica o, in generale, di qualunque aspetto delle scienze sociali, si teme d’incontrarsi con termini e concetti complessi, ostici e difficilmente digeribili. Non è il caso del saggio che ci propone Simón. Il suo linguaggio è semplice. Evita le espressioni tecniche, incomprensibili ai non addetti ai lavori. Il suo modo di scrivere invita alla lettura. “Entender la Política” vuole essere una guida per neofiti. È ciò che Simón si propone e lo confessa nelle prime pagine. Ma non è scontato che ci si riesca. La tentazione di esibire la propria conoscenza della materia attraverso un vocabolario complicato, è sempre in agguato. Solo pochi riescono a evitarlo. E Simón è uno di loro.

“Entender la política”, attraverso uno sguardo al passato e al presente, ci aiuta a capire il processo attraverso il quale le società si sono sviluppate. Simón, con esempi semplici, come quelli dei Licaone, delle iene o degli scimpanzè, ci spiega la struttura sociale e le gerarchie; ci parla dell’ “homo hominis lupus” di Thomas Hobbes e del “buon selvaggio” di Jean-Jaques Rosseau.

Attraverso il testo di Simón si comprende la trasformazione delle “città Stato”, lo sviluppo delle nazioni e le loro forme di organizzazione politica. Ad esempio, spiega in maniera didattica perché negli Stati Uniti, paese con una democrazia presidenziale, si possono vincere le elezioni e, allo stesso tempo, non essere eletti presidente. Illustra anche come, in una democrazia parlamentare, si può non essere il partito più votato ma governare stringendo alleanze con formazioni politiche affini.

Con un occhio critico rivolto alla realtà europea, e quella spagnola in particolare, l’autore di “Entender la Política” ci introduce nel complesso labirinto delle ideologie, ci racconta la nascita dei partiti, ci illustra la ragione d’essere dei sindacati.

“Enteder la Política” non è solo un testo per coloro che, come afferma lo stesso titolo, desiderano capire la politica. Neanche lo è solo per chi vuole approfondire concetti ed aspetti di una materia ostica, a volte, incomprensibile e, altre, insidiosa. È un testo dalla lettura piacevole, scorrevole ed interessante. È un libro che speriamo di trovare prossimamente, tradotto, anche nelle librerie italiane.

Mauro Bafile