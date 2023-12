“Sólo en el Sistema” podía crearse una obra como Sinfonía Inmersiva de los Cuatro Elementos

CARACAS – El reciente mes de noviembre Venezuela obtuvo el premio Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica de la edición 2023, con la obra Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus, compuesta por el maestro y flautista Huáscar Barradas e interpretada por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con los cantos de la Coral Nacional Simón Bolívar de El Sistema.

El logro que involucró a más de 200 músicos de la orquesta y coro, además de un equipo técnico y de producción, representa un triunfo para todo el país, donde se evidencia la calidad musical del talento venezolano formado bajo el programa musical que desarrollara hace 50 años el maestro José Antonio Abreu.

En un encuentro con la prensa venezolana, se pudieron conocer los detalles de la producción, donde quedó demostrado el alto nivel de formación del talento nacional, así como la disposición a trabajar en equipo y dedicarle tiempo y pasión a un proyecto conjunto impulsado por el sueño de todos.

El director ejecutivo de El Sistema, Eduardo Méndez, señaló que como parte del aprendizaje de los músicos venezolanos destaca la constancia y años de preparación, y de allí el gran esfuerzo para ganar el Latin Grammy 2023, celebrado en Sevilla- España, el pasado 16 de noviembre.

“El Sistema se ha expandido, no sólo en el número de personas o de niños, sino en sus programas y en sus actividades. Ahora somos acreedores de un Grammy (el primero de muchos)” y señaló que ahora vendrán más proyectos y comenzará una gira de conciertos de para dar a conocerle disco compuesto por Barradas.

Durante el evento con la prensa estuvieron el compositor Huáscar Barradas, los productores musicales María Cárdenas, Eugenio Carreño; Eduardo Martínez Planas, los ingenieros de sonido Eduardo Martínez Cárdenas, Angemyr Lezama, el director Ollantay Velásquez, la maestra Lourdes Sánchez y el concertino de la Simón Bolívar, Carlos Vegas, y todos coincidieron en el tiempo récord de producción y grabación (tres meses) , para recrear en la propia Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, durante extensas sesiones de grabación, sonidos creados para generar una experiencia inmersiva que llevará a escuchar a través del aire, fuego, agua y tierra, los cuatro elementos que representan a la humanidad.

Huáscar Barradas, quien aprendió a pensar en grande, tras el legado que le dejara el maestro Abreu, explicó que desde hace años ha venido desarrollando música inmersiva de meditación de luna llena, tras un trabajo que realiza en Estados Unidos donde reside, por lo que decidió crear una composición que trascendiera y aplicar su experiencia en esta área, y en tres meses tenía ya el proyecto listo para ser complementado con los músicos, productores y directores, pero el proyecto, sólo podía grabarse (como él lo visualizaba) con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y en El Sistema.

Una producción “entre panas”

El músico zuliano formado en El Sistema, comentó que por primera vez no participó con su flauta en una composición que realiza, hecho que añoró mucho, pero que en la ocasión estuvo del otro lado del escenario.

De las primeras partituras le anexaron los coros y fueron agregando ruidos de la naturaleza y otros elementos que complementaron la obra, para dar como resultado una sinfonía pensada para que la gente pudiera sumergirse en una historia entre música e instrumentos.

“Empezamos a cuadrar fechas, la coral estaba de gira, no se podía ensayar ni grabar, y uno vuelve al Maestro Abreu, y hay una fuerza interna que se aprende aquí en El Sistema, es que uno debe seguir luchando e impulsando porque estos sueños se conviertan en realidad”, aseguró el maestro.

Barradas y demás músicos, técnicos y el propio director de la pieza destacaron que la obra ganadora sólo pudo ser elaborada en El Sistema por la colaboración y disposición de todos los involucrados en la grabación de la composición, desde el vigilante que abría las puertas a las 2 de la mañana del Centro de Acción Social por la Música, sede del sistema de orquesta, hasta los técnicos de sonido y músicos.

“El sistema es un espacio para experimentar y sólo aquí podía crearse esa obra porque la gente se involucró y juntos fuimos buscando cómo llevar las ideas que iban apareciendo a la música, cómo expresar los sentimientos y las imágenes que queríamos recrear, por ejemplo los sonidos de la tierra, del aire. Todos aportaron su esfuerzo y su dedicación, además de disciplina, sin ceñirse a un horario y se fueron superando los obstáculos”, señaló cuando compartió algunas anécdotas de lo ocurrido durante la grabación de La obra.

La composición clásica venezolana estuvo nominada junto a otros cinco competidores, algunos muy fuertes a nivel de discográfica y producción, luego de haber sido escogida entre 135 producciones, incluyendo al venezolano Pacho Flores, hecho que fue sorpresivo para la orquesta quien se encontraba justamente de gira por China.

Revelaciones y satisfacciones se conocieron de parte de algunos de los protagonistas que fueron parte de este importante trabajo, el cual es sin duda, un estímulo para los estudiantes, músicos y cantante venezolanos que se forjan un futuro a través de la música.

Las melodías del disco galardonado serán interpretadas en una serie de conciertos que se planifican para el 2024, mediante los cuales los venezolanos puedan vivir esa experiencia inmersiva plasmada en la sinfonía Four Elements Immersive Symphony For Orchestra And Chorus, reconocida con la máxima distinción que otorga la industria musical internacional.

Redacción Caracas