Angelo Palumbo, un amore per il baseball nato da giovanissimo

CARACAS – Quando a pochi metri da casa tua c’é un campo di baseball é normale che dentro di te sbocci l’amore e la passione per questo sport. Cosí é nato il legame tra lo sport dei diamanti e l’italo-venezuelano Angelo Palumbo (28 anni). Dalla tenera etá questo giovane lanciatore sognava di mostrare il suo talento nel mondo del baseball, fortunatamente il “pelotero” di origine campana é riuscito ad avverare il suo sogno.

“A Maracaibo, io vivevo vicino ad un campo di baseball ed ho iniziato a praticare questo bellissimo sport da quando avevo tre anni. Oltre al fatto che avevo il diamante a pochi metri da casa, alcuni familiari giocavano a baseball” – ci racconta il lanciatore di origine salernitana sul campo dello stadio Universitario, aggiungendo – “Quando dissi ai miei genitori che volevo giocare a baseball ne furono felici, l’importante per loro era che dedicasse il mio tempo libero a qualche sport”.

Il lanciatore destro ha mosso i suoi primi passi nel mondo del baseball giocando nelle “Pequeñas Ligas” nella sua natia Maracaibo. A livello giovanile ha partcipato a diversi tornei internazionali.

Il salto tra i professionisti nel 2019 con la maglia dei Cardenales de Lara. Con i “Pajaros Rojos” disputa due stagioni, poi difende le maglie di Tigres de Aragua e Bravos de Margarita.

“Il 7 novembre 2019 ho fatto il mio esordio nella Liga Venezolana de Beisbol Profesional con i Cardenales. Quel giorno sono sceso in campo come starter contro i Bravos e nei tre inning che ho lanciato non ho concesso valide ai miei avversari. Con il Lara ho vinto lo scudetto ed ho partecipato alla Serie del Caribe” racconta Palumbo.

Grazie al suo talento, ha avuto la possibilitá di giocare in Italia e Germania. Nel “Bel Paese” ha giocato con la Fortitudo Baseball Bologna, San Marino, Macerata e il Bolzano. Mentre nella Bundesliga dei diamanti nel Bad Homburg Hornets.

“Con il Bologna abbiamo chiuso la stagione al secondo posto, mentre con il San Marino ho vinto lo scudetto ed ho partecipato alla Champions League. In quell’esperienza nel torneo europeo abbiamo chiuso la nostra partecipazione al 3º posto”.

Angelo Palumbo ha anche difeso la maglia Azzurra partecipando a prestigiosi tornei come: Europei, Super 6, Haarlem Baseball Week ed altri.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)