Consolato Barcellona, prossimamente nuova missione del funzionario itinerante

BARCELLONA – Domani, dalle ore 10:30, verranno resi disponibili sul portale prenota@mi 240 “slot” per le Carte d’Identità Elettronica. Altri 360 verranno resi disponibili per i passaporti per la comunità residente nel Paese.

L’iniziativa, come spiega il Consolato Generale d’Italia a Barcellona, ha per obiettivo migliorare l’offerta e la qualità dei servizi consolari.

Nel portale del Consolato Generale di Barcellona (www.consbarcellona.esteri.it) si informa anche circa una seconda missione del funzionario itinerante. Questi si recherà alla Regione di Murcia e alla Comarca di Vega Baja del Segura (con le città di Orihuela e Torrevieja).

“Saranno due giornate – si legge sempre nel portale – dedicate alla ricezione del pubblico per la captazione dei dati biometrici attraverso una postazione che sarà appositamente inviata a Murcia da Barcellona”. I dati biometrici, che il funzionario otterrà attraverso l’apposito dispositivo, sono indispensabili per la richiesta di passaporto.

Il Consolato Generale, inoltre, informa che, nei prossimi giorni, “fornirà, attraverso la propria pagina web e su Instagram (@italyinbcn), maggior dettagli per poter accedere a questo servizio”.

