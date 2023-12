Procede l’internalizzazione delle grandi imprese italiane

MADRID.- La nostra ambasciata sta attivamente promuovendo l’internalizzazione delle grandi imprese italiane.

In questi giorni una missione di ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) ed OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) e numerose imprese italiane in missione in Spagna, hanno visitato gli uffici di Madrid Nuevo Norte accompagnati dal personale della stessa Ambasciata e dell’Ufficio ICE Madrid e, grazie alla collaborazione del Real Madrid Club de Fútbol con l’Ambasciata d’Italia anche la parte sottostante al manto erboso dello Stadio Santiago Bernabéu.

Entrambe le visite sono di grande importanza. Madrid Nuevo Norte costituisce il più grande progetto infrastrutturale e di rigenerazione urbanistica della capitale spagnola, che rivoluzionerà non solo l’assetto della città, ma anche il sistema nazionale dei trasporti. Si tratta, infatti, di un progetto multisettoriale, che va ad incidere su tracciati ferroviari, reti idriche, creazione di nuove scuole ed università, ospedali, edilizia ad uso abitativo, di cui ne sono parte diverse società partecipate dallo Stato (come ADIF per le ferrovie e Canal Isabel II per l’idraulica), nonché enti locali (la Comunità ed il Comune di Madrid).

Durante la visita allo stadio Bernabéu, da tempo sottoposto ad un progetto, pressoché ultimato, di rinnovamento, la missione italiana ha potuto apprezzare le grandi opere di ingegneria che non solo abbelliscono la struttura ma le conferiscono un carattere polifunzionale: grazie ad un complesso meccanismo retrattile, infatti, il campo può essere collocato sottoterra per far emergere una piattaforma adatta ad accogliere concerti e altri eventi sportivi e non.

Altri incontri, organizzati dalla Cancelleria Consolare dell’Ambasciata e dall’Ufficio ICE, prevedono la partecipazione di imprese italiane e spagnole e delle associazioni di categoria Tecniberia per l’ingegneria e Seopan per il settore costruzioni.

Redazione Madrid