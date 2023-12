Ambasciatore Buccino: “Le relazioni economiche tra Italia e Spagna sono promettenti e solide”

L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata d’Italia e dall’ Ufficio ICE a Madrid. Alla sua realizzazione hanno collaborato l’Associazione Nazionale Costruttori Edili; l’OICE, che rappresenta le organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica; la Federazione ANIE, che appresenta oltre 1.100 imprese ad alta e medio-alta tecnologia attive nelle filiere dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica e i General Contractor industriali; la Tecniberia, l’associazione spagnola delle aziende di Ingegneria, consulenza e servizi tecnologici; e la Seopan, l’associazione spagnola delle società di costruzione e dei concessionari di infrastrutture fondata nel 1957. Il seminario ha destato l’interesse di circa settanta dirigenti e rappresentanti di importanti aziende italiane e spagnole.

L’Ambasciatore Buccino, nel suo intervento, ha messo in evidenza alcuni dati che riflettono l’andamento positivo delle relazioni economiche tra i due Paesi. Per esempio, ha sottolineato i livelli record di interscambi raggiunti nel 2022: 63 miliardi di euro pari ad una crescita del 2,1 per cento rispetto al 2021. Ha anche messo in rilievo la resilienza del tessuto imprenditoriale dei due paesi, in una congiuntura resa particolarmente complicata dalle conseguenze del conflitto in Ucraina. Tra queste, l’impennata del costo dell’energia associata ad una spirale inflattiva. Ha citato le commesse aggiudicate in Spagna ad imprese italiane nel settore energetico e delle rinnovabili, ed anche quelle ottenute da aziende spagnole in Italia nel settore dei servizi, in quello infrastrutturale e dei trasporti.