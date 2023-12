Baseball: Alguacil e Blanco manager nel “Juego de Estrellas” della LVBP

CARACAS. – Pochi giorni fa é stato comunicato che in questo 2023 tornava, dopo sei anni, il tradizionale “Juego de las Estrellas” della LVBP, in programma l’8 dicembre sul diamante dello stadio Monumental del rione La Rinconada.

Ieri, prima dell’acuto di “play ball” dell’incontro Navegantes del Magallanes – Leones del Caracas sono stati annunciati ufficialmente i manager: José Aluaccil che nella Liga Venezolana de Béisbol Profesional si accomoda sulla panchina dei Leones sará l’incaricato di gestire i “peloteros” della squadra degli “Orientales”, mentre Henry Blanco (Cardenales de Lara) sará alla guida degli “Occidentales”.

Oggi, nello stadio Monumental i “peloteros” Carlos David Rodríguez del Magallanes e José Rondón dei Leones (nella foto) hanno sfoggiato le maglie con cui si giocherá la “sfida di metá stagione”: turchese per gli “Occidentali” ed arancione per gli “Orientali”.

Come abbiamo detto in articoli precedenti, il roster degli “Occidentales” si rinforzará con giocatori di: Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes e Tigres de Aragua. Mentre quella degli “Orientales” avrá in rosa “peloteros” di: Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui, Leones del Caracas e Tiburones de La Guaira.

La prima edizione del “Juego de las Estrellas” de la “Liga Venezolana de Béisbol Profesional” si é disputata il 20 gennaio 1965, quel giorno sul diamante dello stadio Universitario si affrontarono “Estrellas del Centro” – “Estrellas del Zulia”. Per la cronaca l’incontro fu vinto per 5 – 3 dal “Centro” con un’ottima prestazione sul monte di Isaías “Latigo” Chávez.

Da li in poi é diventato un appuntamento fisso nel mese di dicembre, salvo in un paio di occasioni che si é disputato nel mese di novembre, per i tifosi del baseball venezuelano fino al 2017. In precedenza non si era disputato nel 2002 (a causa di uno sciopero nazionale) e 2010 (a causa delle forti piogge).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)