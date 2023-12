Il “Premio Tiepolo 2023” a Alejandra Kindelán e Gian María Gros-Pietro

MADRID – Alejandra Kindelán e Gian María Gros-Pietro riceveranno il prestigioso Premio Tiepolo 2023 il prossimo 11 dicembre. La tradizione continua. Istituito nel 1996 dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna in collaborazione con la Camera di Commercio e Industria di Madrid e la “Confederación Española de Organizaciones Empresariales” (la Confindustria spagnola), il Premio Tiepolo si assegna a quelle personalità del mondo imprenditoriale che hanno contribuito ad una sempre più stretta relazione economica tra Italia e Spagna. Tra i premiati nelle edizioni precedenti vi sono Cesare Romiti (1996), Antonio Fazio (1998), Luciano Benetton (2000), Mario Monti (2005), il re emerito Juan Carlos (2014) e tanti altri.

In questa occasione, si legge sul portale della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna, “la giuria ha voluto sottolineare il ruolo del settore bancario come attivatore dell’economia e di sostegno e accompagnamento per le imprese nell’accesso ai mercati internazionali ed evidenziare nei premiati il loro contributo al rafforzamento del settore finanziario in Italia e Spagna e il loro sostegno alla crescita e alla competitività delle imprese che compongono il tessuto imprenditoriale di entrambi i Paesi”.

I premiati in questa edizione del Premio Tiepolo, Alejandra Kindelán e Gian Maria Gros-Pietri sono Presidente dell’“Asociación Española de Banca”, la prima; e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo e membro del Consiglio dell’Associazione Bancaria Italiana, il secondo.

La cerimonia di consegna del Premio Tiepolo, giunto alla sua XXVI edizione, avverrà presso la sede dell’Ambasciata d’Italia a Madrid. Si prevede l’assistenza, oltre dell’Ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi, di esponenti del mondo economico iberico e di rappresentanti delle principali istituzioni e aziende dei due Paesi.

Redazione Madrid