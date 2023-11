Golf: tutto pronto per il “II Clásico de Golf Marriott – Copa Activo”

CARACAS – I frondosi alberi del green dell’Hotel Marriott di Maracay faranno da cornice ad uno degli eventi piú attesi dagli appassionati dello sport in Venezuela: il “Clásicco de Golf Marriott – Copa Activo”.

In un noto albergo della capitale é stata presentata la seconda edizione di questo torneo che mette in palio un montepremi di 40.000 dollari (per i primi sei della classe) e radunerá sul green della “Ciudad Jardín” golfisti provenienti da paesi come Bermuda, Colombia, Messico, Venezuela. Questa manifestazione sportiva, omologata dalla PGA Venezuela, si giocherá nella modalitá “Texas Scramble” 18 buche.

Il format del torneo prevede che i partecipanti vengano suddivisi in squadre di 4 giocatori (un professionista e tre dilettanti). Tra i golfisti che hanno confermato la loro partecipazione ci sono l’italo-venezuelano Dennis Meneghini, Nico Echeverría, Wolmer Murillo, Camilo Ramírez, Manuel Torres, Santiago Quintero, Victor Alarcón, Richard Rojas ed altri. A questi nomi illustri si aggiungono quelli di “peloteros” come David Concepción, Luis Sojo, Carlos Guillén e Freddy García.

Stando alla voce degli esperti le 6.422 iarde del tracciato del Marriott Maracay sono uno spettacolo della natura, ma a sua volta é molto impegnativo per i partecipanti. Basta pensare che una delle buche ha come soprannome “la ponchera” (la bacinella, in italiano) che nei laterali ha dei “hazard” (pericoli da evitare ad esempio un bunker) che potrebbero condizionare il percorso dei diversi partecipanti.

Tra le curiositá di questo green troviamo che la 7ª buca é stata battezzata con il nome di “David Concepción” storico “pelotero” dei Cincinnati Reds e Tigres de Aragua e grande appassionato di golf.

Nella conferenza stampa é stato annunciato che il “Clásico de Golf Marriott – Copa Activo” segnerá l’inizio di una serie di tornei destinati a far crescere questo sport con il supporto della PGA Venezuela.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)