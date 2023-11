La Jornada Política – Núñez Feijóo se prepara para una legislación tensa

Alberto Núñez Feijóo, al asumir la presidencia de los “populares” por aclamación que no por elección, había heredado una “cúpula” que no era la suya. No hizo cambios de fondo para evitar desequilibrios. En especial, en víspera de las regionales, antes, y de las generales, luego. Ahora que todas las cartas están en la mesa, movió sus fichas.