Baseball: torna il “Juego de las Estrellas” della Liga Venezolana de Beisbol Profesional

CARACAS. – Da sempre é stata una delle gare piú attese dai tifosi della “pelota” venezuelana. Vedere sullo stesso campo i migliori della stagione in corso della Liga Venezolana de Beisbol Profesional non é cosa da tutti i giorni. Gli organizzatori hanno sempre giocato con il nome delle squadre in campo: dai “Criollos” vs “Importados” a “División Occidental” vs “División Oriental”. In alcune occasioni sono scesi in campo le “Estrellas Consagradas” vs “Futuras Estrellas” o “Venezuela” vs “Repubblica Dominicana”

L’ultima volta che gli amanti dello sport dei diamanti hanno assistito ad una gara del genere risale alla stagione 2017 – 2018. In quell’occasione ad affrontarsi sul campo delle stadio José Bernardo Pérez della cittá di Valencia furono “Occidentales” vs “Orientales” per la cronaca la gara fu vinta dai primi per 4 – 2.

In una conferenza stampa che si é svolta a Caracas é stato annunciato che il “Juego de las Estrellas” tornerá a disputarsi ed avrá come scenario lo stadio Monumental Simón Bolívar del rione capitolino La Rinconada. L’appuntamento é fissato per il 18 dicembre.

Quella di questo 2023 sará la 52ª edizione del “Juego de las Estrellas”, sará la 24ª volta che si disputerá alle falde dell’Ávila e sará la prima fuori dalle mura dello stadio Universitario. Quest’anno a sfidarsi sul diamante saranno “Oriente” (che avrá in rosa ‘peloteros’ di Bravos de Margarita, Caribes de Anoátegui, Leones del Caracas e Tiburones de La Guaira) ed “Occidente” (Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes e Tigres de Aragua).

“É previsto dare un premio all’MVP, ci saranno anche premia i giocatori seleionati, l’idea é avere tutti i grandeligas che stanno giocando attualmente nella LVBP, obviamente con i permessi dei club di appartenenza in MLB. Uno di loro sará Ronald Acuña” spiega l’imprenditore italo-venezuelano Giuseppe Palmisano, presidente della LVBP.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)